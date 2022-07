McGregor više ne može iznenaditi: Montirao glavu Khabiba na bocu viskija

Popularni Conor McGregor se oglasio povodom Khabibovog primitka u Kuću slavnih prošloga tjedna, piše Fightsite.

Komemoraciju je predvodio Khabib kojeg se često spominje u ‘GOAT‘ razgovorima, koji se sa savršenih 29-0 umirovio kao prvak.

Iako je karijera i ostavština velikog Dagestanca zaslužila samo poštovanje i pljesak, ni jedno ni drugo nije došlo od strane popularnog Irca. Kao i inače, Conor se okrenuo agresiji po društvenim mrežama i objavio montiranu sliku Khabiba s njegovim ‘Proper Twelve‘ viskijem.

Osim toga, Conor je pažnju usmjerio na sebe i svoj potencijalni primitak u Kuću slavnih: ‘‘Jedva čekam svoj primitak u Kuću slavnih, već sam jednom nogom unutra. Prvi sam u svemu. Svi rekordi. Brzina nokauta. Količina knockdowna. Najviše nokauta. Financija. Recite sami. Nema žurbe, još uvijek uspavljivati ljude. Pravi radnik‘‘, napisao je na svom Twitter profilu.

Looking forward to my own hall of fame entry all the same, I’m a shoe in. First of everything. All the records. KO speed. Knockdown amount. KO’s most divisions. Financials. You name it. No rush tho I’m still in to bust noses open and put opps unconscious. A real goer.