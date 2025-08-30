VIDEO Trajao je samo 17 sekundi: Pogledajte najluđi crveni karton u povijesti HNL-a

Nogometna večer u Vinkovcima donijela je napet dvoboj 5. kola HNL-a između Vukovara 1991 i Slaven Belupa. Utakmica je ulazila u završnicu, a gosti iz Koprivnice vodili su s 2:1, grčevito braneći prednost. Domaćini su pritiskali, tražeći izjednačenje, a napetost je rasla iz minute u minutu, pripremajući scenu za trenutak koji će ući u povijest. U 86. minuti, u jeku te borbe, trener Slaven Belupa odlučio je unijeti svježinu. U igru je poslao Leona Bošnjaka, s ciljem da pomogne u obrani vodstva. Za Bošnjaka je to bila prilika da doprinese važnoj pobjedi. Međutim, njegov ulazak na teren, umjesto taktičkog pojačanja, pretvorio se u jedan od najbizarnijih trenutaka sezone, potez o kojem će se još dugo pričati.

Što se dogodilo u tih nevjerojatnih 17 sekundi? Tek što je kročio na travnjak, Bošnjak se našao u duelu. U prevelikoj želji da se dokaže i zaustavi napad Vukovara, napravio je kobnu pogrešku. Samo desetak sekundi nakon ulaska, iznimno oštrim i neopreznim startom srušio je domaćeg igrača Marina Pilja. Sudac nije imao nimalo dvojbe te mu je bez razmišljanja pokazao izravni crveni karton, poslavši šokiranog Bošnjaka ravno u svlačionicu.

Službena statistika zabilježila je da je Bošnjakov nastup trajao svega 17 sekundi, čime je postavio neslavni rekord kao jedan od najbrže isključenih zamjenskih igrača u povijesti hrvatskog nogometa. Njegov potez ostavio je Slaven Belupo na cjedilu, s igračem manje u ključnim trenucima. Ipak, "Farmaceuti" su uspjeli pokazati borbenost i sačuvati vodstvo do kraja. Slavili su s 2:1, no pobjeda je ostala u sjeni rekorda koji će se pamtiti kao jedna od najvećih nogometnih bizarnosti viđenih na domaćim terenima.