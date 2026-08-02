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Torcida se ponovno oglasila i prekinula bojkot: 'Cilj je ostvaren, bodrimo naš klub s tribina'

Navijači na utakmici 34. kola SuperSport HNL-a između Dinama i Hajduka
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.08.2026.
u 13:03
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Torcida je planirala doputovati u Varaždin, ali ne i ući na stadion. Ideja je bila da navijaju za svoju momčad s ulice, ali na dan utakmice oglasili su se novim priopćenjem

Nogometaši Hajduka danas otvaraju novu sezonu HNL-a gostovanjem u Varaždinu od 18:30. Prvotno se činilo kako će prvu utakmicu sezone morati odraditi bez podrške svojih najvatrenijih navijača, Torcide, koji su najavili bojkot utakmice zbog prevelike cijene ulaznica.

Torcida je planirala doputovati u Varaždin, ali ne i ući na stadion. Ideja je bila da navijaju za svoju momčad s ulice, ali na dan utakmice oglasili su se novim priopćenjem u kojem su obznanili da se bojkot prekida. 

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- Sukladno odluci NK Varaždin o sniženju cijene karte na 10€ (+provizija 1,50€), grupa je nakon razmatranja svih činjenica i argumenata te uvažavajući da je osnovni cilj bojkota bio smanjenje iznimno visoke cijene ulaznice, zaključila da je taj cilj ostvaren. Zbog toga, donesena je odluka o prekidu bojkota. Pozivamo sve da kupe ulaznicu i da bodrimo naš klub s tribina - napisali su.

Torcida se u srijedu oglasila i najavila kako će bojkotirati utakmicu zbog prevelikih cijena te su rekli da klub "bez povijesti i identiteta" poput NK Varaždina ne može opravdati tako visoku cijenu ulaznica. Današnji prvoligaš iz baroknog grada osnovan je 2012. nakon gašenja Varteksa zbog financijskog sloma. Navijači White Stonesi pak smatraju kako Varaždin nije legitimni nasljednik Varteksa pa su 2011. osnovali svoj klub.
Ključne riječi
bojkot NK Varaždin Torcida Hajduk HNL

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Što se tiče ulaznih transfera, u trenutku pisanja ovog teksta tek je za četiri igrača plaćena odšteta. Smail Prevljak došao je u Dinamo iz Istre za 800 tisuća, Ivan Ćubelić u Rijeku iz Slavena za 300 tisuća, Itsuki Urata u Slaven iz Budimspora za 100 tisuća, a Balelo u Osijek iz Paredesa za 75 tisuća eura. Kad se podvuče crta pod sve ove promjene, odlaske i dolaske, trenutačna vrijednost igrača u HNL-u iznosi točno 200 milijuna eura.

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