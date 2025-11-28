Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NAVIJAČKI EKSCES

VIDEO Sukob BBB i Delija u Vukovaru? Društvenim mrežama kruži snimka nereda

Screenshot Instagram
VL
Autor
vecernji.hr
28.11.2025.
u 18:00

Društvenim mrežama počela se širiti snimka koja navodno prikazuje novi sukob navijačkih skupina u Vukovaru. Iako nema službene potvrde, nagađa se da je riječ o još jednom obračunu Bad Blue Boysa i Delija

Na Facebook stranici "Hrvatske navijačke skupine" osvanuo je videozapis koji je u vrlo kratkom roku izazvao lavinu reakcija, a navodno prikazuje novi incident na ulicama Vukovara. Sama snimka ostavlja mnoga pitanja otvorenima jer je objavljena bez tona, no na njoj se može vidjeti manja skupina ljudi koja, koristeći zapaljene baklje, trči za drugom grupom niz ulicu. Zbog lošije kvalitete videa i nedostatka zvuka teško je sa stopostotnom sigurnošću utvrditi identitet sudionika niti točan povod ovog događaja, no u navijačkim krugovima i komentarima ispod objave odmah se proširila vijest da je riječ o još jednom u nizu sukoba između pripadnika Bad Blue Boysa i navijača Crvene zvezde, poznatijih kao Delije.

Iako službene potvrde policije o uhićenjima ili ozlijeđenima u ovom konkretnom slučaju još uvijek nema, ovakvi prizori nažalost nisu rijetkost u Vukovaru gdje su tenzije između suprotstavljenih navijačkih frakcija povremeno vrlo visoke. Videozapis koji kruži društvenim mrežama prikazuje tek fragment događaja, stvarajući konfuznu sliku u kojoj nije sasvim jasno radi li se o dogovorenom obračunu ili iznenadnom napadu jedne skupine na drugu. Ono što je vidljivo jest kaos i dim baklji koji su nakratko osvijetlili jednu vukovarsku ulicu.
Ključne riječi
Vukovar delije BBB

Komentara 5

Pogledaj Sve
AS
Asirijac
18:07 28.11.2025.

Koja utakmica bila ? Ili je nesto trece u pitanju…

AH
Azov_HR
19:30 28.11.2025.

Mene zanima tko je pobijedio na kraju?

Avatar najposebniji
najposebniji
19:26 28.11.2025.

Međunarodni simpozij doktora i znanstvenika s dvije strane granice.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja