VIDEO Sukob BBB i Delija u Vukovaru? Društvenim mrežama kruži snimka nereda

Na Facebook stranici "Hrvatske navijačke skupine" osvanuo je videozapis koji je u vrlo kratkom roku izazvao lavinu reakcija, a navodno prikazuje novi incident na ulicama Vukovara. Sama snimka ostavlja mnoga pitanja otvorenima jer je objavljena bez tona, no na njoj se može vidjeti manja skupina ljudi koja, koristeći zapaljene baklje, trči za drugom grupom niz ulicu. Zbog lošije kvalitete videa i nedostatka zvuka teško je sa stopostotnom sigurnošću utvrditi identitet sudionika niti točan povod ovog događaja, no u navijačkim krugovima i komentarima ispod objave odmah se proširila vijest da je riječ o još jednom u nizu sukoba između pripadnika Bad Blue Boysa i navijača Crvene zvezde, poznatijih kao Delije.

Iako službene potvrde policije o uhićenjima ili ozlijeđenima u ovom konkretnom slučaju još uvijek nema, ovakvi prizori nažalost nisu rijetkost u Vukovaru gdje su tenzije između suprotstavljenih navijačkih frakcija povremeno vrlo visoke. Videozapis koji kruži društvenim mrežama prikazuje tek fragment događaja, stvarajući konfuznu sliku u kojoj nije sasvim jasno radi li se o dogovorenom obračunu ili iznenadnom napadu jedne skupine na drugu. Ono što je vidljivo jest kaos i dim baklji koji su nakratko osvijetlili jednu vukovarsku ulicu.