VIDEO Režiran pravi skandal na povijesnoj utakmici Zrinjskog: ‘Razbij ustašu, živjeli partizani‘

Nogometaši HŠK Zrinjski pružili su odličan otpor u 2. kolu Konferencijske lige, ali su protiv njemačkog Mainza na MEWA Areni doživjeli minimalan poraz od 1-0, iako su veći dio utakmice igrali s igračem manje. Mainz je do pobjedničkog pogotka došao u 24. minuti, kad je domaći napadač Nelson Weiper u mrežu poslao loptu koja mu se odbila od vratnice.
Momčad pod vodstvom bivšeg hrvatskog izbornika Igora Štimca pokazala je iznimnu borbenost i organiziranost, iako je od 38. minute bila brojčano inferiorna, nakon što je isključen Igor Savić. U drugom poluvremenu Kerim Memija spriječio je drugi pogodak Mainza izbacivši loptu s gol-crte nakon što je gostujući vratar Goran Karačić otišao u prazno.
Sljedeći protivnik Zrinjskog u Konferencijskoj ligi je ukrajinski Dinamo Kijev. U trećem kolu Zrinjski će gostovati u Lublinu 6. studenoga. Tijekom utakmice, navijači njemačkog prvoligaša režirali su pravi skandal na tribinama. Naime, osvanuo je transparent s jasnom porukom...
- Smash ustaša (razbij ustašu), živjeli partizani - napisali su navijači Mainza, koji inače slove kao jedni od najljevijih u Europi. To je velika razlika u odnosu na navijače Zrinjskog, koji često transparentimaa ističu hrvatstvo, nacionalizam i domoljublje.
Navijači Mainza istaknuli transparent: "Smash ustaša - živjeli partizani" pic.twitter.com/SeQX7pDgrJ
Transparent "smash us.taša-živjeli partizani" ,osim nepismenosti, pokazuje posvemašnje neznanje domaćih navijača.Pa tko im je prašio i isprašio djedove koji su se nepozvani skitali po tuđoj zemlji daleko od Njemačke? Partizani!