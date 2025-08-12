VIDEO Pogledajte majstorski potez Tonija Fruka i gol o kojem će se pričati, ovo je neobranjivo

Dugo je Rijeka lomila svog suparnika, irski Shelbourne odolijevao je svim napadima hrvatskog prvaka na Tolka Parku u Dublinu, a onda se - otvorilo. Prvim pogotkom ove sezone u svim natjecanjima pokazao je Toni Fruk zašto je ponajbolji igrač u hrvatskom klupskom nogometu ovoga trenutka. Rasparao je rašlje gola Iraca i u 33. minuti doveo Rijeku u vodstvo.

Rekosmo, dugo je trajala ta akcija. Oreč je ubacio s desne strane, a Jurić je u sredini loptu odložio na Dantasa. Portugalac se nije usudio pucati, već je odgodio to i dodao sjajnu loptu Toniju Fruku koji je negdje s ruba kaznenog prostora, ali s desne strane, pogodio suprotne rašlje za 0:1. Rijeka je nastavila prijetiti i do kraja prvog dijela imala još nekoliko dobrih prilika no ostalo je ovih 0:1.

