VIDEO Pa zar ne može bez drame? Pogledajte kako su Nizozemci zabili 30 sekundi prije kraja...

Hrvatska i Nizozemska od 20.45 na legenradnom stadionu De Kuip igraju polufinale Lige nacija. Andrej Kramarić zabio je u 55. minuti iz jedanaesterca za izjednačujućih 1:1, a prije toga u 34. minuti povela je Nizozemska preko Malena. Kao što su nas navikli vatreni se vraćaju u život i prave preokret! Pašalić zabio nakon izvrsne asistencije Ivanušeca pred sama vrata Nizozemaca.

Ali ne može bez drame...doslovno 30 sekundi prije isteka šeste minute sudačke nadoknade Nizozemska izjadnačava za 2:2 i odvodi utakmicu u produžetke

Cijelo prvo poluvrijeme prošlo je u opreznoj igri s obje strane i teško se dolazilo u prave prilike. U uvodnih 15-ak minuta posjedom je dominirala Nizozemska, bez prave šanse, a nakon toga je bolje zaigrala Hrvatska. No, osim nekoliko kornera i prije svega proboja preko lijeve strane, hrvatski igrači nisu ozbiljnije zaprijetili.

U 31. minuti je lukavo pokušao poentirati Andrej Kramarić, ali nije uspio, dok je odmah potom na drugoj strani zaprijetio Koopmeiners, ali je pucao preko vrata.

Nizozemska je ipak povela u 34. minuti kada su domaći igrači razvukli hrvatsku obranu, lopta je došla do Donyella Malena, a on je precizno pogodio suprotni kut za 1-0 Nizozemaca. Do kraja prvog dijela još se u jednoj polušansi našao Kovačić, no na odmor se otišlo uz minimalnu prednost domaćina.

U četvrtak, u Enschedeu s početkom u 20.45 sati, drugu polufinalnu utakmicu završnice Lige nacija igraju Španjolska i Italija. Poraženi će potom igrati dvoboj za treće mjesto u nedjelju od 15 sati, dok je finale na programu u nedjelju od 20.45 sati.

