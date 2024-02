VIDEO Opasni protivnik prozvao Hrgovića! Najveći svjetski teškaši krenuli u lov na Hrvata

Prije nekoliko dana odgođena je borba za ujedinjenje svih teškaških pojaseva između Tysona Furyja i Oleksandra Usika. Dvojica prvaka trebala su se 17. veljače susresti u Saudijskoj Arabiji, no Britanac je tijekom treninga zaradio posjekotinu iznad oka zbog koje su Saudijci odlučili odgoditi meč.

Prva pretpostavka, prije no što je stigla odluka o odgodi, bila je da će umjesto Furyja u ring stupiti hrvatski boksač Filip Hrgović . Ovoga ljeta je u borbi protiv Demseyja McKeana osigurano naslov izvanrednog prvaka teške kategorije po IBF-u i obaveznog izazivača. Hrgović je titulu obranio protiv Marka Morija i traži veliku borbu.

Hrgoviću je zatim stigla ponuda da se bori na još jednom velikom eventu. Riječ je o okršaju Anthonyja Joshue i Francisa Ngannoua 8. ožujka ove godine. Također, Hrvat ovoga puta ima listu od šest recentnih protivnika s kojima bi mogao stati među konope. Riječ je o Danielu Duboisu, Martinu Bakoleu, Franku Sanchezu, Jarrellu Milleru, Agitu Kabayelu i Jaredu Andersenu.

Hrgović se još nije oglasio s imenom, ali jedan od protivnika odlučio ga je prestići. "Hrgoviću, čujem da prozivaš razna imena, ali svoje čuo nisam. Jesi li spreman? Ja jesam", rekao je 26-godišnji Daniel Dubois. Englez se 26. kolovoza borio protiv Usika za pojas. Ukrajinac je uvjerljivo pobijedio, a mlađi borac sada mora nizati recentne pobjede ako želi doći u razgovor za ponovni napad na Usikov pojas.

