VIDEO Navijač PSG-a izboden nožem u Milanu, bori se za život

U Milanu je prije današnje utakmice nogometne Lige prvaka između Milana i francuskog Paris Saint-Germaina došlo do nekoliko navijačkih tučnjava, a u jednoj je teško ozlijeđen navijač francuske momčadi koji se, kako prenosi talijanska novinska agencija ANSA, bori za život.

ANSA je dodala da je 34-godišnji navijač PSG-a, izboden nožem u glavu i nogu i da se bori za život u jednoj od milanskih bolnica. Ozlijeđeno je i nekoliko policajaca koji su intervenirali u sukobu u četvrti Navigli.

