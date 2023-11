Zagrepčanin s obitelji preselio u Dansku: 'Ovdje ne razmišljaš kad će plaća, svake zime idemo na Kanare'

Sjećate li se Vedrana Akrapa (48), jedinog zagrebačkog boksača koji je za neki naslov imao priliku boksati na središnjem gradskom trgu glavnog hrvatskog grada? Bilo je to u svibnju 2008. godine kada je ovaj srednjaš, pobijedivši prekidom Rusa Čirkova, obranio pojas prvaka zemalja izvan Europske unije koji je osvojio šest mjeseci prije u Domu sportova protiv Ukrajinca Šamanskog.

U amaterskom boksu Vedran je bio juniorski prvak Hrvatske i seniorski reprezentativac, a s 21 godinom prešao je profesionalce. Prigodom nedavnog susreta prisjetili smo se tih teških početaka u profi ringu.

– Već u trećem meču borio sam se s budućim prvakom svijeta, Armandom Kranjcem, a u petoj s još jednim budućim svjetskim prvakom, nokauterom Jurgenom Brahmerom. Od obojice sam izgubio na bodove, no ja sam tako gradio sebe, svoje znanje i svoj put ne bih ni za što mijenjao.

Vrhunac na Jelačićevu placu

I sam će kazati da mu je vrhunac karijere bio nastup na Trgu bana Jelačića, ali i da ga je boks spasio od ulice.

– Moj pokojni otac bio je inženjer elektrotehnike, mama odvjetnica, a ja sam bio divlje dijete. Odrastao sam u Prečkom gdje sam se družio sa starijima, slušao njihove priče, htio sam biti kao oni. Kada sam bio klinac, volio sam se potući i zbog mog nemirnog duha mama je često morala u školu, a kada sam išao na maturalac, morala je potpisati da jamči da neću raditi gluposti.

Priznat će ga škola baš i nije zanimala.

– Ja sam bio bandit, a Kineziološki fakultet upisao sam zahvaljujući upornosti mog oca. On bi me zvao po dvaput dnevno i pitao jesam li upisao fakultet, što sam na koncu i učinio. I danas sam mu zahvalan zbog toga jer, kada razgovaram za neki posao, sa završenim specijalističkim studijem kondicijske pripreme sportaša imam bolje reference.

Ako se pitate zašto ga više nema u domaćem medijskom prostoru, kao što je to slučaj s drugim bivšim boksačkim profesionalcima poput Mavrovića, Drviša ili Božića, dobar dio odgovora zacijelo leži i u tome što Vedran s obitelji živi u Danskoj.

– Već četiri godine kontroliram distribuciju u jednoj tvrtki, a supruga organizira catering za tri kompanije koje se bave naftom. Kćeri Klara i Leona, sada imaju 15 i 17 godina, jako su se dobro snašle u Danskoj i odlične su učenice.

No nije sve izgledalo tako glatko kao sada i ovo je priča o tome. Uostalom, kako je uopće dospio u Dansku, tri godine nakon što je završio svoju natjecateljsku karijeru.

– U to vrijeme je Nisse Sauerland organizirao priredbe Nordic Fight Night pa su imali bazu u Kopenhagenu. Kada sam došao sparirati njihovu boksačku Patricku Nielsonu, već za dva dana pomislio sam da bih tu mogao živjeti rekavši da želim da mi djeca tu odrastaju.

A vrlo brzo je dobio i ponudu za posao, ali bez ikakvih povlastica.

– Nakon što sam poslao svoj životopis u jedan fitness, menadžerica mi je ponudila pet treninga tjedno fitness boxinga, za što sam se ulovio. I to je sve što sam dobio, bez ugovora, sigurnog posla, stana. Do tada nikad nisam čuo da se stan dijeli s nekim nepoznatim. No ovdje svi dijele stanove. Imaš svoju sobu koja te stoji 6000 kuna mjesečno i to je ovdje normalno.

Nakon takvog nesigurnog starta Vedran se vratio u Zagreb.

– Naše kćeri imale su tada pet i sedam godina i bio sam za njih jako vezan. To je bilo u studenom. Već u siječnju sam rekao da ja opet idem i rezervirao sam si apartman u hotelu na tri tjedna u namjeri da nađem stan. Krenuo sam hazarderski i nisam pomišljao na povratnu kartu.

Dakako, u tim danima trebalo je imati i ponešto sreće.

– Srećom, Nisse Sauerland kazao mi je da dođem u njihov stan s tri-četiri sobe. Tu je i mene krenulo. Uzeo me kao "cutmana", no meni je supruga s djecom i dalje bila u Zagrebu pa sam gledao kako da njih dovedem. No, da biste unajmili stan koji vas stoji mjesečno 13-15 tisuća kuna, morate dati tri mjeseca depozita što ja sa svojim tadašnjim primanjima nisam mogao platiti. I to stanje je potrajalo, obitelj bi mi došla u posjet, ja sam odlazio u Zagreb i trebalo mi je vremena da dobijem radnu dozvolu. Čak sam počeo raditi treninge za zaposlenike Ujedinjenih naroda, no to mi još uvijek za život u Kopenhagenu nije bilo dovoljno.

Kako sam kaže, gradio je svoju dansku priču ni iz čega.

– Sve je krenulo nabolje kada je u taj Sauerlandov stan stigao i budući prvak Europe Šveđanin Anthony Yigit kojeg je otac izbacio iz stana. Nije bio usmjeravan pa sam mu ja bio kao otac, čak sam mu i kuhao i radio tjelesnu pripremu, a bio sam mu i "cutman".

Sa suprugom i djecom na cesti

Kad mu je netko rekao da dovede obitelj i da će tako lakše naći stan, Vedran se upustio i u to.

– Odlučim da ću ih dovesti, no to je bila koma. Našao sam se sa suprugom, djecom i koferom nasred Kopenhagena. Morali su se vratiti i mi smo opet bili razdvojeni. Vratio sam se i ja u Zagreb, ali sam ponovo otišao u Dansku i počeo raditi normalan posao. Tada mi se posrećilo da sam našao stan. Tada ponovo dolaze supruga i kćeri koje kreću u školu, a nas dvoje uspijevamo dobiti dobar posao i na koncu uspijevamo kupiti stan i to blizu pješčane plaže uz koju obvezno trčim. A 20 minuta od kuće imam i kajtanje i to mi je sada drugi sport.

Iz svega rečenog vidljivo je da je prilično riskirao.

– Vodila me intuicija, u Zagrebu sam sve ostavio. Imao sam svoj stan, dobar automobil, Jeepov Grand Cherokee, supruga je imala posao, a ja sam imao jaka poznanstva. I logično je da su me pitali jesam li normalan kad tu imam sve, tu me svi znaju, a idem tamo gdje me nitko ne zna. Išao sam graditi nešto, a sada sam sretan što sam imao muda jer živim onako kako sam htio živjeti.

Na svom primjeru ističe zašto su Danci najsretniji narod na svijetu.

– To je društvo građeno na povjerenju. Ti ovdje automobil kupiš online. Ne moraš razmišljati kad će plaća, a ako radiš sat duže, ne moraš se pitati hoće li ti to biti plaćeno. Ako pak skupiš višak radnih sati, dobiješ slobodne dane. Nije da ti tako rade uslugu, već je to normalno, kao što udišeš zrak. Inače, Danska ima jedan od najboljih obrazovnih sustava na svijetu i njihova djeca do šestog razreda nemaju pritisak ocjena. S obzirom na to da Danci jako puno putuju, tako i mi svake zime idemo na Kanare. Ovdje je engleski drugi jezik i ja se u poslu koristim samo njime, na engleskom pišem svoja izvješća, no idem u školu danskog i završio sam peti modul – kazao nam je danski Hrvat Vedran Akrap.