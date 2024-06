VIDEO Modrić je potpuno poludio na pitanje novinara i odjurio iz mix zone. Evo što ga je naživciralo

Hrvatska nogometna reprezentacija značajno si je otežala put do nokaut faze europskog prvenstva nakon što je u posljednjim trenucima ogleda protiv Albanije primila gol za konačnih 2:2., što je svakako šokiralo sve navijače, naravno i reprezentativce na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem.

- U prvom poluvremenu nismo bili pravi, opušteno smo ušli u utakmicu i onda je bilo teško igrati. U drugom poluvremenu smo napravili promjene i to je bilo dobro do zadnjih pet do 10 minuta, ne znam što smo se povukli i dopustili da nam iz nereda stvore nekoliko prilika i zabiju gol - rekao je Luka Modrić u prvoj reakciji.

Kapetan Vatrenih je dodao kako drugo poluvrijeme protiv Albanaca treba biti putokaz za ostatak turnira, posebno za okršaj sa Italijanima. Modrić je odgovorao na pitanja hrvatskim novinarima, no nakon pitanja jednog novinara na španjolskom jeziku naljutio se i odjednom otišao iz mix zone.

Na pitanje na španjolskom odgovorio je na hrvatskom 'A daj, ajmo ća' te se zahvalio novinarima na pitanjima i ljutito otišao. Madrid Xtra, društveni profil navijača kraljeva na platformi X koji broji 1.4 milijuna pratitelja, otkrio je razlog Modrićevog odlaska...

- Novinar je pitao Modrića hoće li odlučujuću utakmicu Hrvatske igrati mlađi ili stariji...Video koji se munjevitom brzinom proširio društvenim mrežama možete pogledati OVDJE.