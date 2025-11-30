VIDEO Leo Messi za povijest nogometa: Postao je igrač s najviše asistencija ikada

Subota će ostati upisana zlatnim slovima u povijest nogometa jer je Leo Messi, u svojoj 39. godini života, srušio još jedan monumentalni rekord. U uvjerljivoj pobjedi Inter Miamija od 5:1 protiv New York Citya na Chase Stadiumu, argentinski čarobnjak upisao je svoju 405. asistenciju u karijeri, čime je na vječnoj ljestvici prestigao legendarnog Ferenca Puskasa koji je karijeru završio s 404 dodavanja za pogodak. Ključni trenutak dogodio se u 67. minuti utakmice kada je Messi, svojom prepoznatljivom vizijom, poslužio mladog sunarodnjaka Matea Silvettija za treći pogodak domaćina. Iako je Messi tijekom večeri bio "tih" po pitanju postizanja golova, njegov utjecaj na igru bio je nemjerljiv, a ova asistencija samo je kruna nevjerojatne sezone u kojoj je nastavio dominirati američkim nogometom.

Messi dishes, Silvetti finishes. A goal made in Rosario. 🇦🇷@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/MkXTm0LTmY — Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025

Iako je Messi srušio povijesni rekord, junak same utakmice bio je Tadeo Allende koji je postigao fantastičan hat-trick i time osigurao naslov prvaka Istočne konferencije za momčad koju vodi Javier Mascherano. Allende je načeo mrežu gostiju već u 12. minuti, a do kraja susreta pokazao je ubojitost kakva će Miamiju biti prijeko potrebna u velikom finalu. Osim Allendea i Silvettija, u strijelce se upisao i Telasco Segovia, dok je Jordi Alba, Messijev dugogodišnji suigrač, također briljirao s ključnim dodavanjima. Ovom pobjedom Inter Miami je stigao do nevjerojatnih 98 postignutih golova u regularnom dijelu i doigravanju 2025. godine, što je apsolutni rekord u povijesti MLS-a, nadmašivši sve dosadašnje napadačke učinke u ligi.

🚨 Official: Lionel Messi becomes the player with most assists in football history.



🥇 Leo Messi — 4️⃣0️⃣5️⃣

🥈 Ferenc Puskas — 4️⃣0️⃣4️⃣

🥉 Pelé — 3️⃣6️⃣9️⃣ pic.twitter.com/C1OPMmNK01 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2025

Messijeva statistika u 2025. godini djeluje gotovo nestvarno za igrača u poznim igračkim godinama, s ukupno 43 gola i 26 asistencija u 48 odigranih utakmica, čime dokazuje da motivacija i klasa ne blijede s godinama. Njegova suradnja s mlađim igračima, kao i telepatska povezanost sa starim prijateljima Suarezom, Busquetsom i Albom, pretvorila je Inter Miami u stroj za pobjede. Osvajanje Supporters' Shielda ranije ove sezone bilo je samo zagrijavanje za ono što slijedi, a način na koji su se oporavili od ranog ispadanja u doigravanju prošle sezone svjedoči o mentalnoj snazi momčadi. Klub koji je osnovan tek 2018. godine sada je na korak do svog prvog naslova prvaka MLS-a, a euforija na Floridi dosegnula je vrhunac.

Pobjedom protiv New Yorka, Inter Miami osigurao je domaćinstvo u velikom finalu MLS Cupa koje je na rasporedu 6. prosinca, a protivnik će im biti Vancouver Whitecaps koji su slavili u Zapadnoj konferenciji. Bit će to prvo finale MLS kupa koje se igra u državi Floridi, a očekuje se da će ulaznice planuti u rekordnom roku. Vlasnik kluba Jorge Mas nakon utakmice je jasno poručio navijačima: "Ovo je za vas, Miami, ali posao nije gotov. Ostala je još jedna utakmica." Atmosfera u svlačionici je pobjednička, ali i oprezna, jer su svjesni da u jednoj utakmici finala nema mjesta za pogreške, no s Messijem u formi života, samopouzdanje "Heronsa" nikada nije bilo veće.

Javier Mascherano, trener Miamija i bivši Messijev suigrač iz reprezentacije, naglasio je važnost ovog trenutka ne samo za klub, već i za povijest nogometa u Sjevernoj Americi. "Došli smo do trenutka o kojem smo sanjali na početku sezone – posljednja utakmica godine, finale, kod kuće pred našim navijačima," izjavio je Mascherano. Za Lea Messija, osvajanje MLS kupa bila bi još jedna potvrda njegove veličine i sposobnosti da transformira svaku momčad u kojoj igra. Dok se svijet divi njegovom 405. dodavanju za gol i rušenju Puskasovog rekorda, argentinski genijalac već je fokusiran na subotu i priliku da podigne još jedan trofej u svojoj prebogatoj karijeri.