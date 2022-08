VIDEO Filip Hrgović: Nikad se nisam lošije osjećao, nije mi se dalo ustati iz kreveta

Filip Hrgović uspio je ostvariti najveću pobjedu u dosadašnjem dijelu karijere. Najbolji hrvatski boksač bio je bolji od kineskog boksača Zhilei Zhanga u meču održanom u Džedi za naslov izazivača prvaka teške kategorije po IBF-u. Slavio je nakon odluke sudaca. Najbolji hrvatski boksač vratio se večeras u Zagreb gdje mu je pripremljen doček.

- Za dlaku je otišlo na moju stranu, sretan sam što sam pobijedio. Dobio sam cvijeće nakon što sam skoro poginuo u ringu. Sada su razne kombinacije što dalje, hoće li biti borba za ujedinjenje pojasa. Borba se može dogoditi za pola godine, a može za godinu i pol. No, dobro je što sam ja obavezni izazivač - rekao je Hrgović po dolasku te dodao:

- Nisu me povrijedili zvižduci publike. Moj dojam je da sam zaslužio pobjedu o čemu govori i statistika udaraca. Još nisam gledao snimku, ali moj dojam i dojam meni bliskih ljudi je da sam zaslužio pobjedu.

Hrgović je nakon toga održao konferenciju za medije na kojoj je između ostalog rekao sljedeće:

- Manje važno je li me protivnik uzdrmao ili nije. Već u prvoj rundi napravio je bodovnu razliku i dobio vjetar u leđa s psihološke strane. A mene je šokirao i unazadio iako sam kasnije u meču dobio još težih udaraca. Ja sam borac, ali nisam očekivao da će me čekati ovako težak meč. No, uspio sam pronaći snagu da se vratim. Nije to bila moja noć i moja najbolja izvedba, ali našao sam način i da u takvom scenariju pobijedim. To je bila njegova izvedba života, a ja nisam pružio najbolje što mogu, ali sam ga pobijedio. Volio bih da bude revanš jer mislim da bi to bio puno lakši meč za mene.

Osvrnuo se i na meč Usyka i Joshue.

- Za mene čista pobjeda Usyka, ne znam zašto se Joshua bunio i protestirao. Za mene je Usyk opet dominirao.

U Hrgovićevu obranu stao je još jedan hrvatski boksač, Alen Babić s kojim nije u dobrim odnosima.

- Ne znam, nisam čitao, ali hvala mu na tome. To trebaju raditi sunarodnjaci, a ne pričati gluposti kao što je on radio godinu i pol dana - rekao je Hrgović pa dodao:

- Htio bih imati borbe koje su zahtjevne i koje će me dovesti do ruba, kao ova u subotu. Ali, tu je moj tim i moramo odlučiti što je najbolje u ovoj situaciji. Godinama nisam imao borbu u kojoj ne znaš kako će završiti. U 99 posto svojih borbi išao sam kao veliki favorit. I to te opusti iako sam trenirao kao lud cijelo vrijeme. Moram imati teške borbe i zahtjevne protivnike ako želim napasti svjetski naslov.

- Trebao bih boksati još jedan meč ove godine, vjerojatno krajem prosinca. Tako da me opet čeka novi kamp. Vjerojatno ću u Houston, ali trebam još vidjeti sa svojim timom.

- Znate što sam proživio posljednjih mjeseci. U četvrtom mjesecu mi je preminuo otac. Nikad u životu se nisam lošije osjećao, a otišao sam na pripreme. Nije mi se dalo živjeti, nije mi se dalo ustati iz kreveta, a morao sam trenirati. No, našao sam snagu da odradim kamp. Nisam bio svoj u cijelom kampu. Gubitak oca potresao mi je tlo pod nogama. Svi koji su to prošli znaju o čemu govorim. Nije da tražim neke izgovore, ali mislim da je to najveći problem.

- Nikad nisam dobio ovoliko poruka nakon meča. Očito se ljudima svidio meč i moja borbenost i izvedba. Čestitali su mi ljudi koji mi se nikad ranije nisu javili.

Hrgović je obraćanje zaključio riječima:

- Hvala vam svima, a sada idem doma. Nisam bio doma 13 tjedana.