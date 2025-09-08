Naši Portali
GADNA NESREĆA

VIDEO Horor u susjedstvu: Automobil na utrci udario troje gledatelja, jedan je teško ozlijeđen

Na brdsko-brzinskoj utrci Hrušica Hillclimb 2025. u Sloveniji dogodila se užasna nesreća kada je automobil jednog od natjecatelja izletio sa staze i završio u zaštitnoj ogradi te pritom udario troje ljudi. Prema izvješću Policijske uprave Kranj, nesreća se dogodila jučer nešto prije 14 sati.

Vozač automobila nije ozlijeđen, ali je troje gledatelja koji su se nalazili uz stazu nastradalo u ovoj nesreći. Dvoje ljudi je lakše ozlijeđeno, a jedna osoba je u teškom stanju, nakon čega su svi prevezeni u bolnicu Jesenice.

Urka je odmah prekinuta, a ozlijeđenima je pružena prva pomoć. Slovenska policija obavila je očevid i nastavlja prikupljati informacije o okolnostima nesreće. Hrušica Hillclimb ove je godine održana po peti put. Radi se o amaterskoj utrci na kronometar na planinskoj cesti između Hrušice i Jesenica, koja svake godine privuče brojne zaljubljenike u automobile.

Stošić poslao poruku Cro Copu nakon 'majmune jedan' i incidenta u Areni

Reli auto moto Slovenija

