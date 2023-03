VIDEO Gvardiol: Koga bih istetovirao na leđa? S lijeve strane Livaju, a s desne Ibrahimovića

Facebook stranica Nogometne Ikone godinama oduševljava pratitelje najvažnije sporedne stvari na svijetu, a sada su u Leipzigu posjetili Joška Gvardiola. Razgovarali su o brojnim temama, no jedno pitanje i odgovor sjajnog hrvatskog reprezentativca posebno su se istaknuli. Naime, najskupljeg stopera svijeta upitali su koje bi nogometaše istetovirao na svoja leđa.

Postavili su ga zbog toga što, primjerice, brazilski napadač Richarlison, koji je igrao protiv nas u četvrtfinalu, na leđima ima tetovaže Ronalda, Neymara i sebe. Istaknuo je kako bi se odlučio na najboljeg pojedinca Hajduka i suigrača iz reprezentacije Marka Livaju, kao i Zlatana Ibrahimovića.

- Istetovirao bih Livaju s desne, a s lijeve strane bih stavio Ibrahimovića - rekao je.

Njemački novinar Christian Falk jučer je javio kako Joško na ljeto želi otići iz njemačkog kluba, kojemu je pak u interesu da ostane što duže, s obzirom da bi mu se s početkom srpnja 2024. aktivirala otkupna klauzula u iznosu od 112 milijuna eura.

Također je objavio da Manchester City i Chelsea imaju prednost u utrci ispred Tottenhama i Liverpoola, koji su također zainteresirani, a cijena odštete, u slučaju odlaska u nadolazećem ljetnom prijelaznom roku, iznosila bi 100 milijuna eura.

