VIDEO Conte pokazao srednji prst Juveu, oni mu poručili: Stavi si ga znaš gdje

Tko gubi ima pravo da se ljuti, često se zna reći, ali i ta ljutnja ima neku svoju granicu, a Antonio Conte ju je prešao u revanšu polufinalne utakmice Kupa Italije između Juventusa i Intera u kojoj nije bilo golova, ali je Juve prošao dalje rezultatom iz prve utakmice u kojoj je slavio 2:1.

Iako se igrački i trenerski proslavio u Juventusu, Antonio Conte, poznato je, nije u najboljim odnosima s tamošnjom upravom.

Nastavno na te odnose, trener kluba iz Milana je na poluvremenu pokazao srednji prst prema čelnicima Juventusa, točnije, prema Andrei Angelliju.

- Oni trebaju reći istinu. Četvrti sudac je vidio što su radili sve vrijeme. Nikakav respekt više nemam prema njima - rekao je nakon incidenta Conte za RAI.

- Treba im više sportskog duha i poštovanja. Što se dogodilo na kraju utakmice? Nemam ni želje ni potrebe da bilo što komentiram. Mislim da u svemu mora postojati kultura. Dosta - dodao je.

Predsjednik "Stare dame" je nakon utakmice poručio bivšem treneru svog kluba da "taj prst stavi sebi u g**icu".

Podsjetimo, Conte je čak 296 utakmica odigrao za Juentus, a uspješno ga je vodio i kao trener od 2011. do 2014. godine.

Antonio Conte’s middle finger towards the Juventus management at half time during tonight’s Coppa Italia semi final second leg. (Credit: @GiovaAlbanese) pic.twitter.com/SXy6CfmQQE