VIDEO Analiziramo što se dogodilo na Skupštini: Ovo je kraj ere Zdravka Mamića

Dramu na Skupštini Dinama prokomentirali smo u Sheratonu s s urednicom Premiuma Deom Redžić, urednikom sporta Karlom Ledinskim te kroničarom Dinama Robertom Junacijem.

- Izašao je navijač iz Sheratona s prekriženom Mamićevom glavom, očito se infiltrirao. Pobjeda nije odnesena, ali ovo je veliki korak prema tome. Vidjeli smo da Barišić ima najviše glasova. Mislim da je ovo Mamićev kraj u Dinamu. Događa se u iduća dva mjeseca - rekao je Ledinski.

Redžić je dodala:

- Teško je naći prave riječi. Oni bi svi trebali momentalno istupiti od Dinama. Vidjeli smo i što kažu navijači, ali i javnost koja je stala uz njih. Trebali bi preuzeti odgovornost. Nakaradno jedni druge istrebljuju. Mislim da će zaista politika morati reagirati. To više nije stvar jednog uskog kruga ljudi. To je stvar svakog građanina. Mnogi navijači ulagali su u klub. Drago mi je vidjeti puno običnih ljudi. Mamić je ostavio cijeli jedan nakaradni sustav. Osuđen je, ali nismo popravili zakone da ne dođe ponovno do nekog novog Mamića. Da jesmo, ne bismo gledali sad ovu sramotu.

I Junaci smatra da je ovo kraj Zdravka Mamića.

- Pad Zdravka Mamića je vjerojatan, njegove Skupštine više nema. Većinu nije imao nitko. Mislim da je ovo tek početak utakmice. Iako ne vidim više nikakvog smisla. Ono što je Barišić najavio je izrada novog statuta, što ćemo jako dugo čekati. Prvo se treba skupiti Skupština. Opet smo na početku, čak i dalje nego što smo bili dosad. Ovo je pozitivan iskorak. Dolazak Šimića je apsolutno dobar potez, čovjek koji nema mrlje iza sebe. Koliko sam čuo, još bi netko iz nogometnog svijeta trebao ući u Upravu - rekao je Junaci.

