DISTANCIRALI SE

VIDEO Ajaxovi navijači napravili nevjerojatnu bakljadu i prekinuli susret, velikan je zgrožen

UEFA Champions League - Ajax Amsterdam v Benfica
Piroschka van de Wouw/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.11.2025.
u 22:45

Posljednja utakmica 14. kola nizozemskog nogometnog prvenstva između Ajaxa i Groningena je prekinuta u sedmoj minuti nakon velikog vatrometa domaćih navijača. Navijači su prvi prekid izazvali u šestoj minuti nakon što su zapalili veliki broj baklji kako bi odali počast jednom njihovom navijaču koji je umro prošlog tjedna. Sudac Bas Nijhuis poslao je obje momčadi u svlačionice. VIdeo pogledajte OVDJE

Nakon više od 40 minuta pauze susret je nastavljen, međutim uslijedila je nova bakljada nakon čega je sudac označio kraj.

"Više ne mogu jamčiti sigurnost igrača. Ovakvo ponašanje je neprihvatljivo," kazao je Nijhuis za ESPN.

"Ne želim imati na savjesti sigurnost igrača. Moraju se poduzeti mjere, jer je ovo jednostavno ludo," dodao je.

Udruga navijača Ajaxa distancirala se od vatrometa.

"Snažno se distanciramo od bilo kakve akcije koja šteti klubu, a posebno od akcije poput ove, koja ugrožava sigurnost igrača i kolega navijača. Nažalost, dobronamjerni navijači i klub sada pate zbog toga," poručili su.

Oglasio se i Ajax.

"Ono što se večeras dogodilo na stadionu krajnje je skandaloznim. Ispričavamo se svima koji su na bilo koji način pogođeni. Sigurnost gledatelja i igrača je ugrožena. Ovo je neprihvatljivo. Snažno se distanciramo od ovog nedoličnog ponašanja. Vatromet nema mjesta na stadionu," poručili su iz kluba dodavši kako će pregledati snimke kamera kako bi pokušali identificirati počinitelje.

Oba kluba sada će morati pričekati odluku Nizozemskog nogometnog saveza (KNVB) o tome kada će se odigrati ostatak utakmice i hoće li se uopće igrati. Utakmica će vjerojatno ipak biti odigrana bez navijača na stadionu. Rezultat je bio 0-0 kada je utakmica prekinuta.
nogomet Groningen Ajax

