Veliki Hrvat ušao u kuću slavnih njemačkog velikana: 'Platili su mi put, bilo je fenomenalno'

Ivica Horvat bio je trener Schalkea od 1971. do 1975. godine, a potom i u sezoni 1978./1979. koju nije odradio do kraja. U prvom mandatu Horvat je 1972. godine bio njemački doprvak te osvajač Njemačkoga kupa pobijedivši sa Schalkeom u finalu Kaiserslautern čak s 5:0. Bila je to prva Schalkeova titula u tom natjecanju nakon Drugog svjetskog rata. Horvat je vodio Schalke u čak 200 utakmica u svim natjecanjima: ima 97 pobjeda, 36 remija i 67 poraza.