Velika vijest za Darija Šarića! Sad se može u miru oporavljati od teške ozljede

Aktualni prvaci Zapadne konferencije NBA lige Phoenix Sunsi, sudjelovali su u razmjeni igrača posljednjeg dana roka i zapravo donijeli odlične vijesti za Darija Šarića, koji ostaje dio momčadi!

Naime, čelnici franšize iz Arizone poslali su u Indiana Pacerse Jalena Smitha i izbor druge runde drafta, a stigao im je Torrey Craig, koji je već bio dio Sunsa posljednjeg dana prijelaznog roka prošle godine, ali na ljeto je otišao.

Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS NBA: Playoffs-Los Angeles Lakers at Phoenix Suns May 25, 2021; Phoenix, Arizona, USA; Los Angeles Lakers forward LeBron James (right) drives to the basket against Phoenix Suns forward Dario Saric during the first half in game two of the first round of the 2021 NBA Playoffs at Phoenix Suns Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports Mark J. Rebilas

Kako god, sad je poprilično jasno da Dario Šarić, koji se oporavlja od ozljede koljena, zadobivene u prvoj utakmici prošlogodišnjeg finala protiv Milwaukee Bucksa, koji su u konačnici osvojili titulu nakon 4-2 u pobjedama.

Iznimna je to vijest jer proteklih mjeseci nagađalo se o Šarićevom odlasku iz Phoenixa, no očito je procijenjeno da za to nema potrebe. Njegov aktualni ugovor od 8,5 milijuna dolara, odnosno, devet milijuna u idućoj sezoni, nisu problem za "salary cap" Sunsa čak ni unatoč činjenici da nije zaigrao ove sezone, niti će zaigrati.

Inače, Šarić je prije ozljede igrao 18 minuta u prosjeku, zabijao devet poena i imao četiri skoka po utakmici. Trenutno je u procesu intenzivnih individualnih treninga i trebao bi biti spreman za iduću sezonu.