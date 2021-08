Potvrdile su se najgore moguće vijesti: Dario Šarić propušta iduću sezonu!

Potvrdilo se ono čega smo se bojali, Dario Šarić zbog teške ozljede mora propustiti cijelu iduću NBA sezonu!

Dodatni pregledi pokazali su rupturu prednjeg križnog ligamenta desnog koljena, zbog čega mora idući tjedan na operaciju i onda slijedi dugotrajan oporavak. Minimalno kroz cijelu iduću sezonu.

Općenito, to je jedna od najgorih ozljeda za sportaša i u prosjeku oporavak traje šest do devet mjeseci te po povratku nitko nije isti. Ozljeda utječe na brzinu, pokretnost, skok. Zato je visokim igračima posebno teška.

Slučajno ili ne, nakon što se u prvoj utakmici finala s Bucksima ozlijedio prilikom duela s Brookom Lopezom, igra prvaka Zapada izgubila je širinu. Svaki poraz bio je "za nijansu" i možda je ona upravo bio hrvatski reprezentativac.

I baš bi mu igranje za Hrvatsku moglo označiti oporavak jer Eurobasket je u rujnu iduće godine. Iako, teško da će ga klub pustit na to natjecanje... No, najbitnije je da se Dario što bolje oporavi!

Dario Saric will have surgery next week on his torn ACL. Saric is expected to miss next season. pic.twitter.com/khnWpn43Of