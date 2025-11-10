Naši Portali
Poslušaj
Prijavi grešku
KULMINACIJA KRIZE

Večernji doznaje: U Dinamu su odlučili o sudbini trenera Kovačevića! Boban je poslao jasnu poruku

Autor
Robert Junaci
10.11.2025.
u 13:08

Nakon komemoracije za Rudija Belina, Boban je odmah otišao u svoj ured, a prema njemu je u 11.50 sati krenuo i trener Mario Kovačević

Loše igre Dinama koje su na kraju donijele i loše rezultate, a sve je sad kulminiralo porazom od Istre u Puli, nametnule su pitanje statusa trenera Marija Kovačevića. Sve se glasnije govori o njegovoj smjeni, navijači je zazivaju jer je očito da trener ima problema.  Nakon poraza u Puli igrači su međusobno razgovarali, rekli su jedan dugome što su imali reći. U to je vrijeme Zvonimir Boban već bio u automobilu na putu za Zagreb, s onim što je vidio na Aldo Drosini nikako nije mogao biti zadovoljan. I budite sigurni da je i on čuo glas javnosti, pročitao brojne kritike na račun svog trenera i za ponedjeljak je zakazao sastanak s njime.

Zajedno su došli u 11 sati na komemoraciju za plavu legendu Rudolfa Belina, popeli se u ložu Maksimir i oprostili od Rudija.

Među prvima je s tog tužnog skupa otišao Zvonimir Boban, predsjednik Dinama, a malo kasnije, u 11.50 sati prema plavim kancelarijama je krenuo i trener Mario Kovačević koji nije želio ništa reći. Nije rječit bio ni Boban kad nas je ugledao, znao je da čekamo hoće li biti kakvih vijesti oko statusa trenera Kovačevića.

– Ništa nećete dočekati, neće biti nikakvih vijesti – uz smiješak nam je dobacio Zvone.

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu

Tako je zapravo sve jasno, razgovarao je s trenerom i očito je da i dalje idu zajedno. Boban vjeruje u čovjeka kojeg je izabrao, tako da smjene u ovom trenutku neće biti koliko god je plava javnost zazivala. Boban je ionako nedavno rekao da trenera neće mijenjati do kraja ove kalendarske godine.

Doduše, to je rekao prije poraza plavih od Istre koji im je četvrti u ligi u ovoj sezoni (prije toga 'pali su u susretima s Goricom, Lokomotivom i Vukovarom), teško su poraženi od Celte u Europskoj ligi. No, ni taj novi poraz u HNL-u očito nije promijenio Bobanovo mišljenje i Kovačević, barem zasad, ostaje trener Dinama koji će u ovoj reprezentativnoj stanci morati pronaći rješenje za krizu u koju je Dinamo zapao.
mario kovačević Zvonimir Boban Dinamo

Avatar kozorog
kozorog
13:39 10.11.2025.

kovačević mora ostati. ima barem 50 ljudi u dinamu koji trebaju otići prije njega. a ni boyse ne bi trebalo ostaviti po strani, imaju putra na glavi ko guske pred božić. dal uživaju boysi u svojem dinamu, plavoj rapsodiji...? dal im je i dalje mamić trn u oku? prije će mamić novu koku u krevet dovesti nego boysi vidjeti moćni dinamo.

KU
kublajkhan
14:17 10.11.2025.

Zvone je vrlo zadovoljan, cilj njega i zeke je dovesti Dinamo na razinu onoga što je bio u njihovoj, nikada prežaljenoj bivšoj državi. Mora se priznati da im ide jako dobro, srozavanje momčadi uz maksimalan trošak. Otići će tek kada potroše sav ranije zarađeni novac i dovedu kulub u dugove. Zajec je već jednom to i napravio, sada je tu njegov nasljednik nedodirljivi Zvone sa istim ciljem

SA
Samobor
13:47 10.11.2025.

Problem je Boban, a ne Kovačević!!!

