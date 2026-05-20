Legenda otkrila gdje Joško Gvardiol nastavlja karijeru? 'On je njihov veliki navijač'

Legenda njemačkog nogometa Lothar Matthäus unio je pravi nemir u nogometne kuloare izjavom kako Bayern pokazuje ozbiljan interes za braniča Cityja, Joška Gvardiola. Govoreći za Sky TV, Matthäus je bio direktan: "Imam na umu jednog igrača i čuo sam da se Bayern već raspituje. Bivši igrač Bundeslige iz Leipziga koji trenutno igra za Manchester City, lijevi bek i stoper", rekao je, potvrdivši da misli na Gvardiola. Ova informacija, koja dolazi od iznimno upućene osobe, dala je veliku težinu glasinama koje su navodile da je bavarski klub već opipavao puls kod Gvardiolovih zastupnika.

"Poznato je da je Gvardiol veliki navijač Bayerna i sigurno može zamisliti transfer u München. Poznato je i da hrvatski branič želi otići iz Manchester Cityja. Međutim, Bayern vjerojatno odbija iznos koji City traži za Gvardiola, a riječ je o sumi između 75 i 90 milijuna eura. Vrlo je upitno bi li Bayern bio voljan uložiti toliko novca", napisao je pak Stefan Kumberger, novinar njemačke televizije SPORT1.

Interes Bayerna nije veliko iznenađenje s obzirom na Gvardiolovu kvalitetu. Sposobnost da jednako kvalitetno pokriva pozicije središnjeg i lijevog braniča čini ga idealnim rješenjem za obranu Bayerna, koja je ove sezone imala problema s ozljedama. Njegova ljevica, fizička snaga i poznavanje Bundeslige iz vremena u Leipzigu dodatni su aduti koji ga čine savršenim profilom za moderni nogomet. Njemački mediji navode kako je Gvardiol navijač Bayerna, što bi moglo olakšati pregovore i potaknuti ga na povratak u Njemačku.

Ipak, realizacija ovog transfera suočava se s ogromnom financijskom preprekom. Manchester City je za Gvardiola 2023. platio Leipzigu čak 90 milijuna eura, a s obzirom na ugovor do 2028., jasno je da ga se neće odreći bez značajne odštete. Očekuje se da bi Englezi tražili sličan ili veći iznos, što je golem izdatak. Ostaje za vidjeti hoće li se početni upiti, o kojima govori Lothar Matthäus, pretvoriti u konkretne pregovore, no jedno je sigurno: Bayern će biti izuzetno zainteresiran.