Hrvatski nogometni reprezentativac večeras lovi europski trofej. Evo gdje možete pogledati utakmicu

Na istanbulskom stadionu Beşiktaş Park u 21 sat Freiburg, klub hrvatskog napadača Igora Matanovića, igra svoje prvo veliko europsko finale. Protivnik je engleska Aston Villa, velikan koji čeka na novi kontinentalni trofej od 1982. godine. Ulog je golem: osim vrlo prestižnog pehara, pobjednik osigurava i mjesto u Ligi prvaka sljedeće sezone. Za Matanovića i njegovu momčad ovo je trenutak istine i prilika generacije da se upišu u besmrtnost kluba. Svi ljubitelji nogometa u Hrvatskoj dvoboj će moći pratiti na kanalu Arena Sport 1.

Put Freiburga do finala priča je o momčadskom duhu. Pod vodstvom trenera debitanta Juliana Schustera, bivšeg kapetana, njemačka je momčad u njegovoj prvoj sezoni ostvarila nezamisliv uspjeh. Nakon bolnog poraza na jedanaesterce u finalu njemačkog kupa 2022., ovo je za Freiburg nova šansa da konačno osvoji prvi veliki trofej u svojoj 122 godine dugoj povijesti. Iako su autsajderi, njihov ofenzivni nogomet i zajedništvo čine ih iznimno opasnim protivnikom.

S druge strane stajat će Aston Villa, momčad koju vodi Unai Emery, apsolutni kralj Europske lige. Španjolskom stručnjaku ovo je rekordno šesto finale i traži nevjerojatan peti naslov. Klub iz Birminghama, čija momčad vrijedi preko 500 milijuna eura, igra fantastičnu sezonu i osigurao je Ligu prvaka. Njihovu snagu utjelovljuju napadač Ollie Watkins, strijelac pet golova u nokaut-fazi, te svjetski prvak na vratima, Emiliano Martínez. Villa je favorit, no u jednoj utakmici je sve moguće.

U samom srcu Freiburgovog napada stajat će Igor Matanović. Hrvatski reprezentativac igra sezonu karijere s 15 postignutih golova u svim natjecanjima. Uoči finala poslao je jasnu poruku. "Znamo da smo autsajderi, ali želimo im od prve minute nametnuti visok intenzitet i ne dati im prostora za disanje", izjavio je Matanović. Večeras će 23-godišnji napadač imati priliku povesti svoj klub do najvećeg uspjeha u povijesti.