Vatreni će se prodati za čak 100 milijuna eura! Doznajemo tko ga želi dovesti

Joško Gvardiol (20) gotovo sigurno neće dočekati iduću sezonu u Leipzigu, ali za klasnog defenzivca zainteresirani će morati platiti oko stotinu milijuna eura, koliko traži njegov klub. Takav novac, čini se, imaju u Londonu.

Naime, unatoč posljednjim glasinama o tome da je sve dogovoreno s Chelseajem, još ništa nije dogovoreno i Tottenham se čini konkretniji u lovu na svjetskog talenta, što nam je neslužbeno i potvrđeno.

Jer, Chelsea još uvijek nije riješio pitanje vlasničke strukture i tko zna hoće li to biti uopće riješeno do kraja ljetnog prijelaznog roka. A to je najbitnija stavka, bez koje Chelsea ne samo da neće moći dovesti Gvardiola, nego ne bi mogao financijski istrpjeti obveze prema igračima koje trenutno ima pod ugovorom.

Ne treba zanemariti ni interes Newcastlea, koji će ovog ljeta slagati momčad za titule, što ne čudi jer radi se o najbogatijem klubu na svijetu. Za njih stotinu milijuna eura ne bi predstavljalo toliki problem, posebno jer Gvardiol je nogometaš budućnosti, dugoročno rješenje.

Također, suprotno informacijama, u Londonu na pregovorima nisu Gvardiolov otac ili menadžer, za to je još podosta rano. Tek je svibanj, ono pravo počinje krajem lipnja ili tijekom srpnja. I u Leipzigu su svega svjesni, zadovoljno trljaju ruke i čekaju prvi klub koji će se približiti ili ispuniti njihove uvjete za puštanje ponajboljeg igrača.

Ne treba na kraju ni smetnuti s uma, igrača koji je stigao iz Dinama prošle godine za 18,8 milijuna eura. A prema Transfermarktu, trenutno vrijedi 30 milijuna eura...

