Valencia doživjela novi debakl i pad na dno La Lige. Dali su otkaz legendi kluba

POSRNULI VELIKAN

Gvardiol priznao kakvo je stanje u Cityju: 'Mogu vam otvoreno reći. Ne razmišljamo o tituli'

"Ne mogu lagati i reći da nakon ovakvih utakmica želimo osvojiti Premier ligu. Mogao bih to reći jer to želim, ali sada je to jako teško", rekao je Joško Gvardiol