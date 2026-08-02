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WRC

Finac iskoristio izlijetanje Ogiera i slavio na domaćem terenu: Evans završio treći

Toyota GR Yaris Rally1
Peo Moller/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.08.2026.
u 15:10
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Finac je naslijedio vodstvo na reliju u subotu navečer nakon što je Francuz Sébastien Ogier (Toyota) slupao svoj automobil, koji se prevrnuo

Finski vozač Sami Pajari (Toyota) pobijedio je u nedjelju na WRC Rallyju Finska nakon 20. brzinskog ispita, dok je vodeći u prvenstvu Elfyn Evans (Toyota) iz Velike Britanije završio treći.

Pobjednik svog prvog WRC događaja prije dva tjedna u Estoniji, 24-godišnji Pajari udvostručio je svoj broj pobjeda na domaćem terenu i popeo se na drugo mjesto u ukupnom poretku.

Pajari, koji je kontrolirao reli u nedjelju, završio je više od 26 sekundi ispred svog švedskog klege Olivera Solberga (Toyota).

To je ujedno bila i 200. pobjeda u WRC-u finskog vozača, a došla je u 75. izdanju događaja koji je započeo kao Reli 1000 jezera 1951. godine.

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Finac je naslijedio vodstvo na reliju u subotu navečer nakon što je Francuz Sébastien Ogier (Toyota) slupao svoj automobil, koji se prevrnuo.Ogier i njegov suigrač Julien Ingrassia odvezeni su u bolnicu i potom su podvrgnuti testovima koji su se pokazali utješnim, ali su iz predostrožnosti ostali hospitalizirani preko noći na promatranju.

Evans, koji je prevrnuo svoj automobil u subotu u podne, čudom je uspio nastaviti reli poslijepodne i učvrstiti svoje vodstvo u prvenstvu s četiri preostala relija u sezoni. Francuz Adrien Fourmaux (Hyundai) završio je četvrti, ispred Belgijanca Thierryja Neuvillea (Hyundai).

Velšanin je povećao svoju ukupnu prednost nakon 10 od 14 utrka na 30 bodova ispred Pajarija, koji se popeo na drugo mjesto, dok je Japanac Takamoto Katsuta pao na treće mjesto i zaostao 41 bod za Evansom.
Ključne riječi
Rally WRC

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