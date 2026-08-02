Kovačević s rotacijama nije patio kao Bjelica

Uoči uzvratne utakmice drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i švicarskog Thuna, švicarski je prvak imao i utakmicu domaćeg prvenstva, za razliku od Dinama kojem je Thun bio prva natjecateljska utakmica. Pred dolazak u Maksimir trener Thuna je za utakmicu u svojoj ligi odlučio izmijeniti gotovo cijelu početnu postavu i slavio je s 3:1.

Pokazalo se to kao dobar potez jer Thun je u Maksimiru protiv Dinama bio jako opasan kad je krenuo s udarnom odmornom postavom, vodio je 2:0, no srećom po plave, sve se okrenulo i Dinamo je prošao dalje. Hrvatski prvak u utorak ima novi ispit, u trećem pretkolu dolazi mu, na prvi dvoboj, litavski prvak Kauno Žalgiris koji vodi dinamovac Željko Sopić.

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Nikad nisu igrali zajedno

Aktualni trener Dinama na prvi je pogled preuzeo ideju trenera Thuna pa je u utakmicu prvog kola HNL-a u petak navečer izveo potpuno redizajniranu momčad, s osam novih igrača u odnosu na one koji su startali u uzvratu s Thunom. No, to je bio i logičan potez, Slaven Belupo ima jako 'tanak' kadar koji je usmjeren na razvoj mladih igrača i Dinamo si je mogao priuštiti veliki broj promjena, čak je i trebao, iako je to za trenera uvijek dvosjekli mač.

Dovoljno je sjetiti se kako je nakon velike pobjede nad Atalantom 2019. godine Nenad Bjelica u Varaždinu u prvu postavu stavio devet novih igrača i plavi su izgubili s 0:1. Bjelica je tada bio bijesan na igrače koji su dobili priliku, s pravom je na njih "rigao vatru" i onda ih u utakmici kupa s Karlovcem ostavio postrance, a zaigrao s udarnom postavom. Dakle, svakako je rizik promijeniti tako puno igrača, Kovačević je pokazao hrabrost. I dosad je najavljivao kako će biti rotacija, ali tu se radilo o jednom, dva igrača, a ne čak osam promjena u odnosu na utakmicu prije.

I nije to ispočetka izgledalo dobro, pa ti dečki nikad i nisu zaigrali u nekoj utakmici zajedno, ali kako je vrijeme odmicalo, sve je postajalo sve bolje. Moraju zahvaliti i golmanu Filipoviću koji je posljednjih dana bio na udaru kritika, zbog primljenih pogodaka protiv Thuna. Jer, kaže se da golman mora "izvaditi" neke i nemoguće stvari kako bi momčadi dao zraka. E, sad je to napravio Filipović s dvije sjajne obrane na početku utakmice. Kritike su ga zacijelo malo i poljuljale pa je malo lošije ispucavao lopte, a znamo da sjajno igra s nogom.

No, kako bilo, Kovačević je napravio dobru stvar s tako puno rotacija, odmorio je dobar dio momčadi za susrete s Kauno Žalgirisom. I nakon utakmica s Thunom u kojem su mu igrači s klupe donijeli puno toga dobroga, pa ove sa Slavenom Belupom u kojoj je od starta dao priliku drugim igračima, dobio je potvrdu da ima dobar roster. I dao je treneru Litavaca Željku Sopiću dodatni posao, morat će Sopić malo razbijati glavu time kako će izgledati Dinamo. Kačavenda i Topić donijeli su preokret protiv Thuna, sad se vratio Stojković, plavi imaju dva sjajna stoperska para, bekove, razna krila.

Samo četiri sigurna

Ono u što Sopić može biti siguran jest da će braniti Filipović, da će zadnji vezni biti Mišić, s njim u vezi Stojković te u špici Beljo. A ostali? E, to je zasad za sve nepoznanica, zacijelo i za Sopića. Iako, tko god zaigra u utorak na strani našeg prvaka, Dinamo ima individualnu kvalitetu daleko višu od igrača litavskog prvaka.

Jedino je važno da u takvim utakmicama u kojima su plavi favoriti ne bude sindroma "lako ćemo", danas više nema suparnika s kojima se na takav ležeran način može igrati i proći dalje. Sad je na Kovačeviću zadatak, mora pronaći najbolji sastav koji će znati probiti niski blok Sopićeve momčadi, a u isto vrijeme zaustavljati njihovu tranziciju jer iluzorno je očekivati da će prvak Litve u Maksimir doći otvorenog garda. Uostalom, Sopić jako dobro zna kako se Dinamo znao mučiti protiv momčadi koje su stale u niski blok, s jedanaest igrača iza lopte, ili kao Mourinho "parkirati autobus" pred svoj šesnaesterac. Na Kovačeviću je da pronađe najbolja rješenja, širinu ima, samo treba pametno izabrati s kojim igračima krenuti, a tko će mu, bude li potrebe, kao protiv Thuna, donijeti novu energiju s klupe, kao što su to tada napravili Kačavenda i Topić, dok protiv Koprivničana u startnoj postavi nisu bili tako uvjerljivi.