Modrić se naljutio na pitanje o Zdravku Mamiću! Evo što je odgovorio

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić održali su u Kalinjingradu konferenciju za medije uoči sutrašnje utakmice s Nigerijom u prvom kolu Svjetskog prvenstva.

Je li ovo posljednja šansa za Modrića i ovu generaciju, bilo je prvo novinarsko pitanje.

- Mislim da imamo jako dobru genraciju, igrače koji nastupaju u velikim klubovima u kojima su nositelji igre. Imamo mlade igrače koji nadolaze tako da smo spoj mladosti i iskustva. S pravom su velika očekivanja od nas, ali mi sami od sebe najviše očekujemo. Nadam se da nas pritisak neće sputati iako znam da su velika očekivanja. Nadam se da ćemo opravdati očekivanja i da ćemo ostvariti rezultat za koji je ova ekipa sposobna. Vjerujem u nas - rekao je Modrić i dodao:

- Vidio sam što se dogodilo u španjolskoj reprezentaciji i mislim da ih to neće previše poremetiti. To je šok za njih, ali su dugo skupa i mislim da ih to neće poremetiti. Vidio sam i tko je novi trener Reala, naravno, ali trenutno sam fokusiran na hrvatsku reprezentaciju.

Zatim se osvrnuo na Nigeriju.

- Ne razmišljamo o tome gdje je koja reprezentacija na Fifinoj ljestvici. Znamo da je Nigerija dobra momčad, možda najbolja afrička reprezentacija. U prvim utakmicama nema favorita i to će biti izjednačena utakmica. To će biti izjednačena utakmica. Drugi nas svrstavaju u favorite, ali o tome ne razmišljamo - rekao je Modrić te dodao:

- Najviše očekujemo od sebe. Ne razmišljam o tome što će biti nakon Svjetskog prvenstva. Važno je da se fokusiramo na sutrašnju utakmicu. Nadam se da ćemo ispuniti prvi cilj, a to je prolazak skupine.

Kako se Modriću sviđa Kalinjingrad i je li vidio hrvatske navijače?

- Drago nam je što je puno naših navijača tu i nadam se da ćemo ih razveseliti našom dobrom igrom. Organizacija je na top nivou.

Uslijedilo je pitanje o Zdravku Mamića koji je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu. Pitanje je postavio novinar Guardiana.

- Nemate ništa pametnije pitati? Ovo je Svjetsko prvenstvo i ne razgovaramo o drugim stvarima. Koliko ste pripremali ovo pitanje? - rekao je Modrić.

Kako se Dalić namjerava suprotstaviti Nigeriji?

- Imamo svoj stil, to je posjed lopte i tehnički savršena igra. Vjerujem svojim igračima i nema potrebe da ih sputavam u kreaciji koju posjeduju i to je naša najveća kvaliteta - rekao je Dalić.

Je li mu ovo najveća utakmica u trenerskoj karijeri?

- Naravno da je ovo velika stvar, ali ne bojim se. Siguran sam da ću svoju vjeru prebaciti na igrače i da ćemo napraviti dobar rezultat - rekao je Dalić i dodao:

- Kad god je Hrvatska pobijedila prvu utakmicu, prošla je dalje. Respektiramo Nigeriju, znamo koliko imaju opasnih igrača, posebno u napadu. No, i mi imamo velike igrače. Bit će dobra i kvalitetna utakmica, ali vjerujem da ćemo dobro odigrati. Hrvatska ima snagu i kvalitetu i spremni smo za sutrašnju utakmicu.

Dalić je rekao da zna sastav, ali da ga neće javno otkriti jer je to njegova praksa.

Hrvatska će sutra odigrati prvu utakmicu na SP-u. Protivnik je Nigerija, a susret počinje u 21 sat.