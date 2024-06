UŽIVO Rumunjska je izjednačila iz kaznenog udarca i vratila se na vrh

POGLED PREMA NAPRIJED

Bivši vatreni osnažio tezu o kojoj se dugo priča: 'Za to će Hrvatskoj trebati barem pet godina'

Ostao sam ugodno iznenađen trkom, dinamikom i Modrićevom željom protiv Italije. Bilo mi je žao što je izašao iz igre zadnjih petnaestak minuta. On kada samo stoji na terenu, čini suigrače boljima. Možda nam se to ne bi dogodilo protiv Italije da je on bio na terenu - kaže Stjepan Tomas