Jandroković u Dohi najavio: Nakon SP-a gradit će se stadion! Grlić Radman: Bit ćemo prvaci

Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora, stigao je u Katar te će pratiti nastup Hrvatske protiv Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva. Kazao je kako se sastao s Marijanom Kustićem, predsjednikom HNS-a te izbornikom Zlatkom Dalićem.

- Razgovarali smo o utakmici, važnoj i velikoj. Svi su optimisti i svjesni vlastite snage. Uvjereni su da ovog puta mogu otići do kraja - kazao je Jandroković te dodao:

- Mentalna snaga koju su pokazali protiv Brazila je najvažnija. To ih krasi kao nikad do sada, a pokazali su i nevjerojatno srce i spremnost za borbu. To je nešto što mi govore svi s kojima se srećem. Po tome smo fenomen.

Osvrnuo se i na temu nacionalnog stadiona.

- Stadion i kompletnu infrastrukturu moramo graditi nakon ovog prvenstva jer u Hrvatskoj imamo nevjerojatan talent i potencijal te vjerujem kako će biti postignut konsenzus oko toga - najavio je Jandroković.

Mogu li zastupnici naučiti nešto od reprezentacije?

- Mogu naučiti od svega što je dobro, a reprezentacija svima može biti uzor. Jer kao mala nacija postigli smo nevjerojatan uspjeh.

I ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman stigao je u Katar na poziv kolege Mohammeda bin Abdulrahmana bin Jassima Al-Thanija te mu je čestitao na uspješno organiziranom Svjetskom prvenstvu u nogometu. Najavio je za veljaču sljedeće godine održavanje gospodarskog foruma koji će okupiti hrvatske i katarske poduzetnike kako bi imali priliku izravno razmijeniti poslovne ideje i realizirati nove projekte.

- Neka pati koga smeta, Hrvatska će biti prvak svijeta. Siguran sam u to, osjećaj me nikad ne vara - naglasio je Grlić Radman.