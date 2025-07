UŽIVO Hrvatska gubi od Grčke u ključnoj utakmici za prolazak u četvrtfinale svjetskog prvenstva

Hrvatski vaterpolisti danas u 11.35 u Singapuru igraju s Grčkom za izravan prolaz u četvrtfinale Svjetskog prvenstva na kojem brane naslov svjetskih prvaka osvojen lani u Dohi. Nakon pobjede nad Crnogorcima (13:11) i poraza Grka od iste reprezentacije (9:10) našima je za prvo mjesto u skupini dostatan čak i poraz od jednog pogotka razlike. No to, dakako, neće biti ciljani rezultat hrvatskog izbornika Ivice Tucka, koji će i u ovom susretu tražiti dobru igru i pobjedu svojih izabranika. Kako bismo vam predstavili grčku reprezentaciju i vaterpolo te zemlje, popričali smo s ovog časa možda i najkompetentnijom osobom koja o tome može govoriti, a to je Hrvoje Koljanin, donedavni trener Olympiakosa, godinama najjačega grčkoga kluba, ali i jednog od najjačih europskih klubova.