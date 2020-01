Uvaženi stručnjak pojasnio koga bi bilo dobro izbjeći u polufinalu i zašto

Silvio Ivandija, pomoćnik Line Červara na Svjetskom prvenstvu 2019. godine, najavio je za Večernji TV utakmicu protiv Španjolaca te analizirao može li Hrvatska napokon do zlatne medalje.

– Pokazali smo da možemo sa svima. Premda rezultatskoga pritiska nema, ključne igrače ne bih odmarao, ali bih dao šansu i drugima. Trebalo bi podijeliti minutažu s obzirom na to da je polufinale već dva dana kasnije. Naravno, interes je zadržati i dobar ritam.

– Slabija strana Španjolaca je zona. Cindrić bi im tu mogao napraviti dar-mar, ali vidjet ćemo koliko će igrati. Ali, da. Zona im je dosta porozna. Ali moramo paziti jer su im vratari odlični, a kontre i polukontre ubitačne – naglasio je Ivandija i u polufinalu poželio Slovence:

– Volio bih izbjeći Norvežane u polufinalu. Volio bih radije Slovence. Protiv njih postoji taj jedan poseban naboj, a kod njih smo vidjeli i da su u stanju kiksati. Portugalci su slični Francuzima, a nama to tradicionalno ne leži. Dakle, neka radije to bude Slovenija – odgovorio je Ivandija i naglasio:

– Dečki odlično funkcioniraju između sebe. Nije nemoguće doći do zlata. Možemo do vrha, ali i ako to ne bude slučaj, pamtit ću EP po jako mnogo dobrih stvari. Baš sam uživao u natjecanju – zaključio je.

