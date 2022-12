Lovren: Ne ljutim se na kritičare! Sebi sam najveći. Kovačić otkrio odakle mu masnica na licu

U utorak navečer odigrana je posljednja utakmica osmine finala svjetskog prvenstva u Kataru. Nogometaši imaju tri dana pauze, što će biti dobra prilika za hrvatsku reprezentaciju da napuni baterije uoči četvrtfinalnog ogleda s Neymarom i ostatkom brazilske družine. Na druženju s novinarima sudjeluju Dejan Lovren i Mateo Kovačić, vrlo bitne karike Dalićeve udarne momčadi.

- Svi na svijetu znaju za Luku, on je naš vođa i najbolji igrač - poručio je Kovačić na pitanje o značaju Luke Modrića za hrvatsku reprezentaciju.

- Brazil je po meni uvijek favorit za SP, ali ima i drugih ekipa. Mi smo fokusirani na našu igru i na naš uspjeh - smatra Mateo.

- Lijepo vas je vidjeti sve ovdje u većem broju. Ja sam svoj najveći kritičar i ne moram nikome drugome objašnjavati kada igram dobro ili loše. Bitno da je ekipa vesela i zdrava, idemo dalje, ne ljutim se na kritičare - poručio je Dejan Lovren o kritikama.

- Trkački smo dosta spremni što se i vidjelo u prve četiri utakmice. Dajemo sve od sebe i tu je Broz da nam diže prosjek. Što se tiče lica imao sam malu nezgodu u teretani. A što se tiče mojih prodora, nije to tako lako. Najrađe bih uzeo loptu i predriblao sve, ali to nije lako. Pogotovo protiv Japana. Naša ekipa je pokazala karakter i moć, zadovoljni smo svime i mislim da možemo još bolje - izjavio je Kovačić o pohvalama izbornika Dalića.

- Kad sam bio klinac pratio sam korake Šimunića, Kovača, Križanca i drugih. Gledao sam ih i pratio što rade i upijao sve što su mi govorili. Sad ja imam njihovu ulogu. Možda su oni bili malo žustriji prema meni. Pokušavam pričati s Joškom koliko god je moguće i davati mu savjete. On sluša, upija i mislim da je daleko ispred mene kad sam imao 20 godina. Ima kvalitetu koju pokazuje na Svjetskom prvenstvu i prije toga, nije čudo što se svi interesiraju za njega. Nadam se da će i on mene jednog dana spomenuti kao mentora - rekao je Lovren o ulozi mentora Joška Gvardiola.

- Mislim da mogu puno popraviti to da nađem prazan prostor i napravim šansu. Svaka utakmica nosi neke svoje zahtjeve i treba u svakoj pokazati svoje kvalitetet. - kaže Kovačić o prostoru za napredak.

- Da, mislim da rezultati pokazuju da smo stvarno dobra momčad. Imamo veliki talent, no imali smo ga i prije. Zadnjih godina pokazujemo moć, zajedništvo i čast nam je boriti se za Hrvatsku. Pokazujemo da smo dobri i moramo tako nastaviti. U Premier ligi sam navikao na borbu i teške utakmice. Moramo se nametnuti igrački, a onda i fizički. Spremni smo. Imamo još dva dana da se odmorimo i pokažemo pravo lice Hrvatske. - smatra Kova.

Foto: SUHAIB SALEM/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Croatia Press Conference - Al Erssal Training Site 3, Doha, Qatar - December 7, 2022 Croatia's Mateo Kovacic arrives at the press conference REUTERS/Suhaib Salem Photo: SUHAIB SALEM/REUTERS

- Utakmica protiv Francuske u Ligi nacija bila je dobra s naše strane. Bili smo dobri, pokazali samopouzdanje u posjedu, moramo to ponoviti i u petak. Ne smijemo se mučiti s posjedom i rani gol bi nam jako pomogao. Brazil je vrhunska ekipa, lako je reći da treba ponovit utakmicu, ali sigurno je smjer kako treba igrati - optimističan je Kovačić.

- Bio sam frustriran kada nisam mogao igrati. Volim biti tu i pomagati reprezentaciji. Bio je to dosta dug period o četiri mjeseca kada nisam igrao, ali uspio sm to savladati. Borio sam se sa sobom, psihički, ali vjerovao sam se da ću se vratiti. Uvijek kažem da iza takvih stvari stoje razlozi, bilo pozitivni ili negativni, ali to me ojačalo - kaže Lovren o izbivanju iz reprezentacije, a onda je spomenuo bivšeg suigrača Minamina.

- Minamino je fantastičan igrač i dečko. Već sam rekao da se na kraju utakmice nismo uspjeli vidjeti, a on je meni kasnije čestitao i prvi poslao poruku. Zaželio nam je svu sreću da uspijemo ovo osvojiti. To dovoljno govori o njemu. A to što je promašio penal, i najveći su to radili. On samo mora nastaviti sa svojim nogometom, ima nesvakidašnji talent i želim mu svu sreću.

Foto: SUHAIB SALEM/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Croatia Press Conference - Al Erssal Training Site 3, Doha, Qatar - December 7, 2022 Croatia's Dejan Lovren during the press conference REUTERS/Suhaib Salem Photo: SUHAIB SALEM/REUTERS

- Čuo sam se svim Brazilcima osim s onima protiv kojih sad igramo. Poželjeli su mi sreću, to su dragi ljudi i moji prijatelji, a nadam se da ćemo i nakon utakmice biti u dobrim odnosima. Ples nakon gola? Mogu raditi što god žele, ja tu ne vidim nepoštovanje. Sve ima svoju granicu, ali ja znam kako Brazilci dišu i tu ne vidim ništa negativno - odgovorio je Dejan o komunikacija s Brazilcima iz nekadašnjeg kluba Liverpoola.

