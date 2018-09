Hajduk i Dinamo remizirali u jednom od najlošijih derbija

Hajduk i Dinamo razočarali su u utakmici koja se najavljivala kao veliki derbi. Samo nabijanje, greške i nervoza.

Očekivali smo veliki derbi, a dobili smo ništa, dobili smo utakmicu u kojoj se osim grešaka nije imalo što vidjeti, utakmicu, dakle ne derbi, koja je bila strašno loša, Hajduk i Dinamo odigrali su 0:0. Hajduk koji je tražio priključenje gornjem dijelu tablice i Dinamo, lider prvenstva koji je znao tako dobro odigrati ove sezone odigrali su utakmicu bez mirisa i okusa.

Bilo je dosad loših derbija, ali bar je bilo borbe, pa i grubosti, a ovdje je bilo samo nervoze i nikakvog nogometa.

Dolazak Zorana Vulića na klupu Hajduka donio je rezultatski pomak splitskoj momčadi, s dvije pobjede u prvenstvu i jednom u kupu na Poljudu slika više nije tako crna. Očekivali smo da će te tri pobjede i dolazak Dinama napuniti stadion, kao što je bio pun u travnju, na završetku prošle sezone. No, to se nije dogodilo, koliko god da je ugođaj bio nogometni, pravi. No, tribine ipak nisu bile pune, možda Splićani još ne vjeruju ovom Hajduku, možda drže da pobjede nad Istrom i Rudešom, klubovima s dna ljestvice do kojih je do dolaska Vulića bio Hajduk, te nad Vrapčem u kupu ipak nisu jamstvo da se nešto veliko može očekivati u derbiju. Nekoć je puno prije utakmice 'grmjelo' s tribina, sad ni 15 minuta prije susreta nije bilo nekakvog velikog huka, sve dok susret nije počeo kao da smo bili na koncertu dalmatinskih zabavnih pjevača s razglasa, u kazališnoj atmosferi. Tek je izlazak Dinama na zagrijavanje, pa još više pojavljivanje sudačke ekipe predvođene Ivanom Bebekom izazvalo zvižduke Poljuda.

Bučnije je bilo na ranoj svadbi u restoranu nedaleko stadiona.

Zoran Vulić izveo je svoju sad već uobičajenu postavu, no sa sastavom se nije 'šalio' ni Nenad Bjelica, na odličan poljudski travnjak poslao je identičnu momčad koja je igrala protiv Fenerbahčea i ozbiljno nadigrala turskog velikana. Dakle, ipak nije bilo Leovca koji se nije potpuno oporavio, pa je lijevog beka ponovno igrao Rahmani, Ademi je ostao na klupi jer još osjeća 'zglob' od utakmice u Mravincima pa je 'ujutro' ponovno bio Ivan Šunjić, a Hajrović se oporavio i našao na svom desnom krilu.

Hajduk je krenuo ofenzivno, no prvu priliku imao je Dinamo, u 5. minuti gađao je Šunjić, no Posavec je to obranio.

Ubrzo je utakmica prerasla u nervozu, i to ni iz čega, zbog jednog dva nikako teža prekršaja, a Bebek se nije odlučio na rano pokazivanje kartona pa je ta nervoza potrajala nekoliko minuta. Imali su plavi potom krasnu priliku, no Oršić je loše odigrao povratnu loptu.

Uglavnom, u prvih pola sata nismo gledali nimalo atraktivan nogomet, više je to izgledalo kao taktično nadmudrivanje u kojem nije bilo prevelikog rizika. Dinamo kao da je čekao da Hajduk napada, s bijeli su bili nedovoljno precizni pa su plavi sve lako čistili pred svojim vratima lopte prije negoli bi se i primirisalo na opasnost. I pritom se Bjeličini igrači nisu libili loptu napucati daleko u aut ili ispucati prema naprijed gdje nije bilo nikoga. Dinamo je čekao i na greške Hajduka i nakon takve dvije, tri, plavi su postajali opasni, ali osim jedne, dvije intervencije ni vratar Hajduka nije imao posebnog posla, a na drugoj strani Livaković nikakvog.

Ništa se ni do odmora nije promijenilo, bilo je to vrlo loših 45 minuta, bez prave igre, pa čak ni nešto posebno borbeno, velikih derbi u tom nam je periodu ponudio puno siromaštva, a jako puno obostranih grešaka, s nevjerojatnom količinom krivih pasova. Kad je tako onda nema ni igre.

Možda treneri ove dvije momčadi nisu mislili da je to bilo loše pa nisu nikoga promijenili za početak nastavka. Ili su zaključili, kao mi, da su svi toliko loši da nema smisla mijenjati jednog, dva igrača.

Nervoze jedini nije falilo ni u nastavku, pogotovu na klupi Hajduka koji se bunio na svaki aut, pa je pomoćni trener Mario Carević morao s klupe.

Klupa plavih, pak, povukla je prve poteze, iz igre su izašli loši Oršić i Hajrović, a ušli Kadzior i Ademi, taman prije topovskih udara i bakljade u kojoj je stradao jedan vatrogasac. I ti prekidi događali se svako malo, tako da je utakmica nekoliko puta prekidana. Tako su lošiji od igrača Hajduka i Dinama bili samo navijači domaće momčadi i zaslužili su rigorozne kazne. Još su s istočne tribine navijači pogodili Gyursca. A cijeli derbi je zaslužio samo brzi zaborav.

