Dalić: Mijenjat ćemo dvije formacije, a oko popisa za SP nema puno nedoumica

Posljednji puta prije okupljanja za Svjetsko prvenstvo u Kataru, hrvatska se nogometna reprezentacija okuplja u Zagrebu. Hrvatsku očekuju dvije važne utakmice u Ligi nacija protiv Danske u Zagrebu i protiv Austrije u Beču. Izbornik Zlatko Dalić najavio je ta dva dvoboja i govorio o kandidatima za put u Katar.

- Očekuju nas dvije teške utakmice, pobjede nam mogu donijeti plasman na završnicu Lige nacija. Znamo koliko su bitne - rekao je u uvodu izbornik Dalić.

- Došli smo u situaciju da možemo biti prvi, to je prvi cilj da s četiri boda, pogotovo pobjeda u Zagrebu, nosi prvo mjesto. To će biti i priprema za Svjetsko prvenstvo jer priprema nema. Skupit ćemo se pet, šest dana prije i igrati utakmicu. Nemam puno nedoumica oko popisa za Katar, ali nešto ima. Zato ćemo pokušati kroz ovih sedam dana maksimalno iskoristiti vrijeme da riješimo te nedoumice.

- Govorio sam da Liga nacija nije moje natjecanje, sve teške poraze doživjeli smo tamo. To me frustriralo i smetalo, pa i što smo igrali četiri utakmice u 10 dana, to je bilo naporno i nismo bili spremni. Ali evo stvorili smo si sjajnu priliku da zaigramo za prvo mjesto. Bitan je plasman i zbog ždrijeba kvalifikacija za Euro u listopadu.

- Igrat ćemo 4-3-3 i 4-2-3-1, dati šansu igračima da se nametnu i iskoriste priliku na nekoliko upitnih pozicija. Vidjet ćemo, htio bih da svi na popisu dobiju minutažu. To će biti teško, ali utakmice su u tri dana i bit će prilike. Ovo su nam, kao što sam rekao, pripreme za Katar i prilika da učvrstimo samopouzdanje.

- Danci su u zadnje dvije godine jedna od najboljih reprezentacija Europe. Nisu puno gubili, nemaju izrazito kvalitetnih igrača osim Eriksena, ali su čvrsti i uigrani, djeluju impozantno, pogotovo doma. Mi smo u Kopenhagenu bili inferiorni u prvom dijelu, oni nisu iskoristili šanse i mi smo onda sa svježim igračima izdominirali i odigrali jako dobru utakmicu. Sad neće biti takva situacija, oni nam se hoće osvetiti za poraz. Nije nas dugo bilo u Zagrebu, bit će pun Maksimir nakon dvije godine, koliko može biti. Očekuje se i lijepo vrijeme. Bit će čvrsta, izjednačena utakmica u oba poluvremena i, ako nastavimo kako smo završili ciklus u lipnju, bit će dobro.

- Na poziciji desnog beka igrat će Juranović i Stanišić. Juranović igra u klubu i u dobroj je formi, a Stanišić ne igra u Bayernu, ali ne mogu ignorirati što je igrao protiv Danske i Francuske i time je kupio mjesto zasad. Nadam se da će biti više na dispoziciji, ali što je tu je. Šime je donio najpošteniju odluku, mučio se četiri godine s ozljedama, dolaze mlađi, postupio je korektno. Njegovu sliku na zastavi pamtit ćemo zauvijek.

- Čolak igra sjajno, ali je peti napadač. Koga maknuti s popisa? Pričali smo koga staviti, njega ili Budimira. Ali igrao je odlično protiv Francuske i Danske, borben je. Čolak igra dobro, a tu su i Livaja, Budimir, Petković. Ne mogu zvati osam napadača! Pratimo sve lige i svaku utakmicu pratimo svakog kandidata. Analiza je podrobna i kvalitetna. U Katar će ići kvalitetni i koji su zadovoljni i žele biti tu, nitko se neće osjetiti oštećenim. Nezadovoljni neće ići, to sam prošao, riješeno je i ne treba mi opet - izjavio je Dalić.