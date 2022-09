Povratak vatrenih u Maksimir u borbi za poziciju na kojoj nismo bili nikad u povijesti

Vatreni, dobro došli natrag u glavni grad Hrvatske! Da, i to smo ponovno dočekali – okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije u Zagrebu i njezino istrčavanje pred punim Maksimirom u jednoj od najvažnijih domaćih utakmica posljednjih godina.

Hrvatska će se u četvrtak od 20.45 u dvoboju s moćnom Danskom, 10. reprezentacijom svjetske rang-liste (Hrvatska je 15.), tući za poziciju na kojoj nije bila nikada u svojoj povijesti – na prvom mjestu skupine Lige nacija. U igri je plasman na završni turnir ovoga Uefinoga elitnoga natjecanja, bitka je ovo za ogromnu zaradu, naravno i za prestiž u kremi europskoga nogometa, a ujedno i izvanredna priprema za Svjetsko prvenstvo u studenome. Naime, utakmice s Danskom i Austrijom (25. rujna) posljednje su okupljanje nacionalne momčadi prije svjetske smotre u Kataru. Koje Hrvatska otvara 23. studenoga utakmicom protiv Maroka.

Računica Hrvatske u ove dvije utakmice jasna je: pobjeda ili remi s Danskom širom joj otvaraju vrata završnoga turnira Lige nacija. U tom slučaju vatreni bi prvo mjesto ove skupine trebali osigurati u Beču, te tamo uzvratiti Austrijancima za bolan poraz (0:3) kojega su nam nanijeli u Osijeku.

Hrvatska predvođena Zlatkom Dalićem i Lukom Modrićem vraća se u Zagreb nakon dvije godine, nakon listopada 2020., kada je ovdje bila poražena od Francuske, također u Ligi nacija. No, ta utakmica nije ni približno imala težinu kao ova s Danskom, jer ona je sudbinska, odlučujuća, poput one iz studenoga 2018. godine, kada je Hrvatska u krcatome Maksimiru svladala Španjolsku 3:2 i također do zadnjeg kola bila u igri za plasman na završni turnir Lige nacija.

Zagreb će tako ponovno ugostiti svoje junake iz Rusije, Modrića, Perišića, Lovrena, Brozovića, Kovačića, Kramarića..., ali na sceni su i mladi lavovi Gvardiol, Sosa, Majer, J. Šutalo i Erlić, kao i majstori koji se bore za Dalićevu pozivnicu za SP, poput Livaje, Petkovića ili Budimira. Također, tu je i Mislav Oršić, reprezentativac u uvjerljivo najboljoj formi ove jeseni. Mislav – prvi put u dresu reprezentacije pred zagrebačkom publikom.

Kad našim zvijezdama pridodamo Christiana Eriksena iz Manchester Uniteda (trž. vrijednost 42 milijuna eura), Andreasa Christensena iz Barcelone (35 milijuna eura), Pierre-Emilea Höjbjerga iz Tottenhama (42 milijuna eura), Kaspera Dolberga iz Seville (17 miljuna eura)..., neponovljivi maksimirski spektakl je zajamčen! (T. Dasović)