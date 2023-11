Uz dobar početak u IHL ligi, klub pokrenuo projekt "Postani hokejaš"

GLEDATELJI TRAUMATIZIRANI

Užasna nesreća na ledu: Hokejaš (29) preminuo nakon što mu je klizaljka prerezala vrat

Nakon sudara s protivničkim igračem, Adam Johnson (29) pokušao je doći do svoje momčadi, no uslijed gubitka veće količine krvi srušio se prije no što je došao do klupe zbog čega su igrači i liječnici uspaničeno skočili na noge i pohitali mu pomoći