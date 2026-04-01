Uspjeli su: Reakcija izbornika BiH poslije senzacije nad senzacijama govori sve

Zenica je svjedočila povijesti. Bosna i Hercegovina je na koljena bacila nogometnog diva, Italiju, i nakon drame jedanaesteraca (1:1, 4:1) osigurala svoj drugi plasman na Svjetsko prvenstvo, prvi nakon 2014. godine. Dok su tribine Bilinog polja gorjele u "neviđenoj ludnici" nakon što je Esmir Bajraktarević pogodio odlučujući penal, a Azzurri treći put zaredom ostali bez Mundijala, glavna priča večeri, uz junake na terenu, postao je čovjek na klupi - Sergej Barbarez. Njegova reakcija i izjava nakon utakmice najbolje oslikavaju veličinu pothvata koji je njegova momčad ostvarila.

Iako je pobjeda izborena na najdramatičniji mogući način, Barbarez je otkrio kako je u utakmicu ušao s nevjerojatnim mirom. "Nije bilo jednostavno, ali to je valjda naš put", započeo je izbornik, priznavši probleme u prvom poluvremenu kada je Italija povela golom Moisea Keana. No, unatoč zaostatku i snazi protivnika, koji se i s igračem manje nakon isključenja Bastonija kvalitetno branio, vjera nije nestala. "Nikad mirniji nisam ušao u utakmicu. Nikad mirniji nisam utakmicu odradio. Rekao sam im da izađu i uživaju", istaknuo je Barbarez, otkrivši ključ mentalne snage koja je preokrenula susret.

FOTO Pogledajte trenutke slavlja u Zenici nakon što se BiH plasirala na Svjetsko prvenstvo

Ta snaga, kako je objasnio, proizlazi iz duboke povezanosti i povjerenja koje je izgradio s igračima. Emocije su bile na vrhuncu dok je govorio o svojim izabranicima. "Vidio sam im u očima, stvarno ih volim, to su momci s karakterom", poručio je Barbarez. Naglasio je kako je cijeli projekt bio usmjeren na okupljanje igrača upravo takvog mentaliteta, onih koji se ne predaju i koji vjeruju do samog kraja. Da je atmosfera uistinu posebna, potvrdila je i scena kada su igrači sa zvučnikom upali na njegovu konferenciju za medije, prekinuvši je pjesmom i slavljem.

Ovaj uspjeh za Barbareza nije samo ispunjenje sna, već i potvrda da je reprezentacija na pravom putu, i to puno brže od očekivanog. "Imamo takve momke na koje smo ponosni, dvije godine smo ispred plana", s ponosom je izjavio Barbarez. Pobjeda protiv Italije samo je kruna niza velikih rezultata, uključujući trijumfe nad Rumunjskom, Austrijom i Walesom u polufinalu baraža. Zbog toga je njegova poruka za budućnost jasna i odvažna: "Tko dobije sve te ekipe, ne treba se nikome sklanjati." Svoju posvećenost detaljima pokazao je i objašnjenjem zašto je utakmicu počeo Bajraktarević umjesto 18-godišnjeg Kerima Alajbegovića, želeći zaštititi tinejdžera od prevelikog pritiska. Bosna i Hercegovina sada s pravom može sanjati velike stvari i na svjetskoj smotri u skupini s Kanadom, Švicarskom i Katarom.