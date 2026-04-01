Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 15
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
CIJELA ZEMLJA JE NA NOGAMA

Uspjeli su: Reakcija izbornika BiH poslije senzacije nad senzacijama govori sve

Zenica: Igrači u obilasku terena prije početka utakmice Bosna i Hercegovina - Italija
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
01.04.2026.
u 01:25

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se na Svjetsko prvenstvo nakon nevjerojatne drame protiv Italije u Zenici. Nakon povijesnog uspjeha, izbornik Sergej Barbarez održao je emotivnu konferenciju za medije na kojoj je sažeo put do jednog od najvećih trijumfa u povijesti bosanskohercegovačkog sporta

Zenica je svjedočila povijesti. Bosna i Hercegovina je na koljena bacila nogometnog diva, Italiju, i nakon drame jedanaesteraca (1:1, 4:1) osigurala svoj drugi plasman na Svjetsko prvenstvo, prvi nakon 2014. godine. Dok su tribine Bilinog polja gorjele u "neviđenoj ludnici" nakon što je Esmir Bajraktarević pogodio odlučujući penal, a Azzurri treći put zaredom ostali bez Mundijala, glavna priča večeri, uz junake na terenu, postao je čovjek na klupi - Sergej Barbarez. Njegova reakcija i izjava nakon utakmice najbolje oslikavaju veličinu pothvata koji je njegova momčad ostvarila.

Iako je pobjeda izborena na najdramatičniji mogući način, Barbarez je otkrio kako je u utakmicu ušao s nevjerojatnim mirom. "Nije bilo jednostavno, ali to je valjda naš put", započeo je izbornik, priznavši probleme u prvom poluvremenu kada je Italija povela golom Moisea Keana. No, unatoč zaostatku i snazi protivnika, koji se i s igračem manje nakon isključenja Bastonija kvalitetno branio, vjera nije nestala. "Nikad mirniji nisam ušao u utakmicu. Nikad mirniji nisam utakmicu odradio. Rekao sam im da izađu i uživaju", istaknuo je Barbarez, otkrivši ključ mentalne snage koja je preokrenula susret.

FOTO Pogledajte trenutke slavlja u Zenici nakon što se BiH plasirala na Svjetsko prvenstvo
Zenica: Igrači u obilasku terena prije početka utakmice Bosna i Hercegovina - Italija
1/25

Ta snaga, kako je objasnio, proizlazi iz duboke povezanosti i povjerenja koje je izgradio s igračima. Emocije su bile na vrhuncu dok je govorio o svojim izabranicima. "Vidio sam im u očima, stvarno ih volim, to su momci s karakterom", poručio je Barbarez. Naglasio je kako je cijeli projekt bio usmjeren na okupljanje igrača upravo takvog mentaliteta, onih koji se ne predaju i koji vjeruju do samog kraja. Da je atmosfera uistinu posebna, potvrdila je i scena kada su igrači sa zvučnikom upali na njegovu konferenciju za medije, prekinuvši je pjesmom i slavljem.

Ovaj uspjeh za Barbareza nije samo ispunjenje sna, već i potvrda da je reprezentacija na pravom putu, i to puno brže od očekivanog. "Imamo takve momke na koje smo ponosni, dvije godine smo ispred plana", s ponosom je izjavio Barbarez. Pobjeda protiv Italije samo je kruna niza velikih rezultata, uključujući trijumfe nad Rumunjskom, Austrijom i Walesom u polufinalu baraža. Zbog toga je njegova poruka za budućnost jasna i odvažna: "Tko dobije sve te ekipe, ne treba se nikome sklanjati." Svoju posvećenost detaljima pokazao je i objašnjenjem zašto je utakmicu počeo Bajraktarević umjesto 18-godišnjeg Kerima Alajbegovića, želeći zaštititi tinejdžera od prevelikog pritiska. Bosna i Hercegovina sada s pravom može sanjati velike stvari i na svjetskoj smotri u skupini s Kanadom, Švicarskom i Katarom.
Ključne riječi
BiH Sergej Barbarez SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!