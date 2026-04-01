VIDEO Ludnica u svlačionici BiH: Ori se Halidov hit, svi u zagrljaju, ovo će se pamtiti

Trenutak kada je Esmir Bajraktarević poslao loptu u mrežu za konačnih 4:1 u penal-seriji protiv Italije označio je početak euforije kakvu Bosna i Hercegovina dugo nije vidjela. Slavlje s terena stadiona Bilino polje, gdje su igrači u transu grlili navijače koji su utrčali na travnjak, preselilo se u svlačionicu gdje je nastala prava ludnica. U zraku se miješao miris pobjede i šampanjca, a iznad svega je odjekivala pjesma. Kao neslužbena himna Zmajeva, i ovoga puta se orio legendarni hit Halida Bešlića "Poljem se širi miris ljiljana", dok su igrači, stručni stožer i dužnosnici saveza, svi u jednom zagrljaju, slavili uspjeh generacije.

Put do ovog slavlja bio je ispunjen dramom. Italija, četverostruki svjetski prvak, povela je već u 15. minuti golom Moisea Keana i činilo se da će se san o Mundijalu ponovno rasplinuti. No, ključni trenutak dogodio se u 41. minuti kada je Alessandro Bastoni dobio izravni crveni karton, ostavivši svoju momčad s igračem manje. Zmajevi su tu prednost iskoristili u 79. minuti kada je Haris Tabaković poravnao rezultat i odveo utakmicu u produžetke, a potom i u napetu završnicu s bijele točke. Hladnokrvnost naših izvođača i dva promašaja Talijana (Esposito i Cristante) bili su dovoljni za pobjedu koja će se prepričavati desetljećima.

U središtu slavlja bio je kapetan i živa legenda, 40-godišnji Edin Džeko, koji je vodio svoje suigrače u pjesmi i kasnije na društvenim mrežama poslao emotivnu poruku: "Volim te Bosno i Hercegovino". Izbornik Sergej Barbarez, arhitekt ovog čuda, nošen je na ramenima svojih igrača, što je najbolje dočaralo zajedništvo i pobjednički duh koji je stvorio u reprezentaciji. Scene iz svlačionice, gdje su igrači obukli majice s peharom Svjetskog prvenstva, pokazale su koliko su vjerovali u ovaj uspjeh.

Dok se u Zenici slavilo, gorjela je cijela Bosna i Hercegovina. Od Bihaća do Mostara i od Tuzle do Sarajeva, ulice su preplavile kolone automobila, vijorile su se zastave i gorjele su baklje. Cijela država disala je kao jedno, ujedinjena u sreći zbog kolosalnog uspjeha svojih nogometaša. Ova pobjeda ima i golemu povijesnu težinu - BiH će po drugi put u svojoj povijesti igrati na Svjetskom prvenstvu, nakon premijernog nastupa u Brazilu 2014. godine. S druge strane, Italija je ispisala crnu stranicu svoje povijesti, postavši prvi bivši prvak koji je propustio tri Mundijala zaredom. Zmajeve sada čeka nastup u skupini B s Kanadom, Katarom i Švicarskom, a prvu utakmicu igraju 12. lipnja u Torontu protiv domaćina Kanade.