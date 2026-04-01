Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 15
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZA POVIJEST

VIDEO Ludnica u svlačionici BiH: Ori se Halidov hit, svi u zagrljaju, ovo će se pamtiti

Screenshot Instagram
VL
Autor
vecernji.hr
01.04.2026.
u 00:58

Bosna i Hercegovina je na nogama nakon historijske pobjede protiv Italije u Zenici, kojom je osiguran plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Trenuci neopisivog slavlja iz svlačionice Zmajeva obišli su regiju, a pjesma, suze radosnice i zagrljaji heroja nacije ostat će zauvijek urezani u sjećanje

Trenutak kada je Esmir Bajraktarević poslao loptu u mrežu za konačnih 4:1 u penal-seriji protiv Italije označio je početak euforije kakvu Bosna i Hercegovina dugo nije vidjela. Slavlje s terena stadiona Bilino polje, gdje su igrači u transu grlili navijače koji su utrčali na travnjak, preselilo se u svlačionicu gdje je nastala prava ludnica. U zraku se miješao miris pobjede i šampanjca, a iznad svega je odjekivala pjesma. Kao neslužbena himna Zmajeva, i ovoga puta se orio legendarni hit Halida Bešlića "Poljem se širi miris ljiljana", dok su igrači, stručni stožer i dužnosnici saveza, svi u jednom zagrljaju, slavili uspjeh generacije.

Put do ovog slavlja bio je ispunjen dramom. Italija, četverostruki svjetski prvak, povela je već u 15. minuti golom Moisea Keana i činilo se da će se san o Mundijalu ponovno rasplinuti. No, ključni trenutak dogodio se u 41. minuti kada je Alessandro Bastoni dobio izravni crveni karton, ostavivši svoju momčad s igračem manje. Zmajevi su tu prednost iskoristili u 79. minuti kada je Haris Tabaković poravnao rezultat i odveo utakmicu u produžetke, a potom i u napetu završnicu s bijele točke. Hladnokrvnost naših izvođača i dva promašaja Talijana (Esposito i Cristante) bili su dovoljni za pobjedu koja će se prepričavati desetljećima.

U središtu slavlja bio je kapetan i živa legenda, 40-godišnji Edin Džeko, koji je vodio svoje suigrače u pjesmi i kasnije na društvenim mrežama poslao emotivnu poruku: "Volim te Bosno i Hercegovino". Izbornik Sergej Barbarez, arhitekt ovog čuda, nošen je na ramenima svojih igrača, što je najbolje dočaralo zajedništvo i pobjednički duh koji je stvorio u reprezentaciji. Scene iz svlačionice, gdje su igrači obukli majice s peharom Svjetskog prvenstva, pokazale su koliko su vjerovali u ovaj uspjeh.

Dok se u Zenici slavilo, gorjela je cijela Bosna i Hercegovina. Od Bihaća do Mostara i od Tuzle do Sarajeva, ulice su preplavile kolone automobila, vijorile su se zastave i gorjele su baklje. Cijela država disala je kao jedno, ujedinjena u sreći zbog kolosalnog uspjeha svojih nogometaša. Ova pobjeda ima i golemu povijesnu težinu - BiH će po drugi put u svojoj povijesti igrati na Svjetskom prvenstvu, nakon premijernog nastupa u Brazilu 2014. godine. S druge strane, Italija je ispisala crnu stranicu svoje povijesti, postavši prvi bivši prvak koji je propustio tri Mundijala zaredom. Zmajeve sada čeka nastup u skupini B s Kanadom, Katarom i Švicarskom, a prvu utakmicu igraju 12. lipnja u Torontu protiv domaćina Kanade.

Ključne riječi
Zenica Italija BiH

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!