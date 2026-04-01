Idu na SP, a evo koliko su zaradili: Susjedima stiže fina cifra nakon plasmana na Mundijal

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je povijesni uspjeh plasmanom na Svjetsko prvenstvo koje će se 2026. godine održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Zmajevi su mjesto na Mundijalu osigurali nakon dramatične pobjede protiv Italije na Bilinom polju u Zenici. Nakon što je utakmica završila 1:1 poslije produžetaka, BiH je bila bolja u izvođenju jedanaesteraca i slavila s 4:1. Ovo je tek drugi put u povijesti da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svjetsko prvenstvo, nakon premijernog nastupa u Brazilu 2014. godine.

Osim ogromnog sportskog prestiža, plasman na Mundijal donosi i izdašnu financijsku injekciju Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. Samo za sudjelovanje na turniru, FIFA svakoj od 48 reprezentacija jamči minimalan iznos od 10,5 milijuna dolara. Taj iznos uključuje 9 milijuna dolara za nastup u grupnoj fazi te dodatnih 1,5 milijuna dolara namijenjenih za pokrivanje troškova priprema. Prema trenutnom tečaju, radi se o iznosu od otprilike 9,7 milijuna eura, što predstavlja značajan prihod za blagajnu saveza.

FOTO Pogledajte trenutke slavlja u Zenici nakon što se BiH plasirala na Svjetsko prvenstvo

Nagradni fond eksponencijalno raste sa svakim novim uspjehom na samom turniru. Prolazak skupine i ulazak u nokaut-fazu, odnosno šesnaestinu finala, povećava zaradu na 11 milijuna dolara. Plasman u osminu finala nagrađuje se s ukupno 15 milijuna dolara, dok bi ulazak u četvrtfinale savezu donio čak 19 milijuna dolara. Novi svjetski prvak će, za usporedbu, kući ponijeti rekordnih 50 milijuna dolara, odnosno oko 42,6 milijuna eura.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će posebno, i to ne samo zbog rekordnog nagradnog fonda koji je FIFA povećala za čak 50 posto u odnosu na prvenstvo u Kataru. Ovo će biti prvo izdanje Mundijala na kojem će nastupiti čak 48 reprezentacija. Bosna i Hercegovina smještena je u skupinu B, gdje će odmjeriti snage s domaćinom Kanadom te reprezentacijama Katara i Švicarske. Svoj prvi nastup na prvenstvu imat će 12. lipnja 2026. godine u Torontu.

Uz izravne financijske nagrade od FIFA-e, plasman na Svjetsko prvenstvo otvara vrata i brojnim drugim prihodima. Očekuje se da će Nogometni savez BiH profitirati od novih sponzorskih ugovora, povećanog medijskog interesa te znatno veće prodaje dresova i ostalih navijačkih rekvizita. Ovaj uspjeh predstavlja ne samo sportsku pobjedu, već i snažan poticaj za razvoj nogometa u zemlji.