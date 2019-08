Mr. Bean u Mercedesovoj garaži pratio Hamiltonov trijumf

Lewis Hamilton (Mercedes) pobjednik je VN Mađarske koja se vozila na Hungaroringu u 12. utrci SP-a u formuli 1. Britanski pilot stigao je do osme pobjede ove sezone i 81. u karijeri.

A dramu na stazi uživo iz Mercedesove garaže pratio je poznati britanski komičar Rowan Atkinson, poznatiji kao Mr. Bean.

Atkinson obožava formulu 1 i ovaj vikend proveo je s Mercedesovim vozačima, družio se s Hamiltonom i Bottasom, a momčad se prisjetila kada je Mr. Bean tijekom jedne utrke napravio urnebesnu grimasu...

Seeing Rowan Atkinson with Mercedes reminds me of this golden moment#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/qCRZdl4ueO — Scott Houghton (@McLarenCollectr) August 3, 2019

Utrka je odlučena u 67. krugu kada je Mercedesov pilot prestigao Maxa Verstappena (Red Bull) koji je do tog trenutka bio vodeći.

Mercedes je 20 krugova prije kraja (vozilo se 70) odlučio u boks pozvati Hamiltona na promjenu guma.

- Nisam bio siguran da je to prava odluka. Mislim da sam imao dovoljno ritma da pritisnem Maxa. No momčad je zaključila da bi to bilo bolje. Iskreno, nisam mislio da ću ga stići do kraja, jer sam zaostao 20 sekundi - rekao je Hamilton i dodao:

- Iz kruga u krug imao sam sve bolja vremena i smanjivao sam zaostatka. Na kraju sam stigao Maxa te ga vrlo lako prestigao, on je već imao istrošene gume.

U ukupnom poretku vozača vodi Lewis Hamilton s 250 bodova, ispred Valtterija Bottasa (188) i Maxa Verstappena (181).

>> Pogledajte kakvu je karijeru imao legendarni pilot formule 1 Niki Lauda