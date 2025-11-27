Umro hrvatski nogometaš, postao je legenda i ispisao povijest FK Sarajeva

Nekadašnji igrač Nogometnog kluba Sarajevo, rođeni Siščanin Stjepan Blažević, preminuo je u 84. godini života.

- Posljednji pozdrav našem bivšem igraču Stjepanu Blaževiću, koji je ponosno nosio dres FK Sarajevo u 207 nastupa i ispisao neke od najljepših stranica bordo povijesti - poručili su iz kluba s Koševa te dodali:

- U sezoni 1966./67., kao nezamjenjivi član momčadi, Blažević je sa Sarajevom osvojio prvu povijesnu titulu prvaka Jugoslavije, uspjeh koji je trajno obilježio klub i generacije navijača.

Blažević je rođen u Sisku, nogometom se počeo baviti u lokalnom Jedinstvu, a 1960. godine dogovorio je prelazak u redove Sarajeva.

Sve do 1969. godine bio je nezamjenjiv u veznom redu Sarajeva, a u sezoni 1966./67. s bordo momčadi osvojio je prvu povijesnu titulu. Dvije godine kasnije prešao je u banjolučki Borac, a 1971. vratio se na Koševo, no ovaj put je ostao samo godinu dana. Od Sarajeva se oprostio u prijateljskoj utakmici protiv Sportinga u kolovozu 1972. godine.