Uljarević za pobjedu Gorice sa sirenom protiv kluba u kojem je bio tehnološki višak

Dalekom dvicom Karla Uljarevića, preko dvojice igrača, košarkaši Gorice pobijedili su Zadar (72:70) i tako ostvarili i drugu pobjedu nad hrvatskim ABA prvoligašima, a treću u nizu u domaćem prvenstvu. Nakon Splita u Gorici je pao i Zadar pa ni Cibona neće mirno spavati uoči ogleda s Goričanima sljedećeg vikenda.

Osim što su pobjedu izborili ubačajem sa zvukom sirene, novu goričku pobjedu posebnom čini i to što je pobjedonosni koš protiv Zadra zabio igrač koji je ovo ljeto napustio Zadar kao "tehnološki višak". Pa smo tako svjedočili svojevrsnoj poetskoj pravdi na koju je trener Zadra i izbornik Veljko Mršić ovako reagirao:

- Neki će reći da je to karma, no to je prije svega bio prekrasan koš, a ja se nadam da će Uljareviću ovo biti poticaj da još više radi i da se vrati gdje je bio prije - kazao je stručnjak koji zajedno s vodstvom zadarskog kluba Uljarevića nije vidio u momčadskim projekcijama.

No, za Uljarevića je to zapravo bio dobar potez jer je iz momčadi u kojoj bi bio četvrti razigravač (iza Mavre, Workua i Junakovića) došao u sastav u kojem će igrati više pa će i češće dolaziti u prigode da bude čovjek odluke. I valjda baš zbog toga nije se naslađivao radi ovakva ishoda:

- Što je bilo bilo je, ja u to ne bih ulazio. Uostalom, ja sam sada u Gorici, momčadi koja me dobro prihvatila.

Kako je izgledala ta završna akcija iz perspektive junaka susreta?

- Vuković je promašio zicer, loptu je uhvatio Mašić i proslijedio ju meni. Mislim da je bilo pet sekundi do kraja, ja sam povukao kontru, otišao u stranu, na mene su skočila dvojica, ja sam fintirao i pogodio. Ni ne znam preko koga sam zabio jer sam zatvorio oči.

A kod 70:70 imao je Zadar dobitnu situaciju. Minutu odmora, loptu sa strane u prednjem polju i sedam sekundi za napad.

- Ne možemo reći da je Carter loše dodao, pa naš je igrač došao na obruč. No, ostaviti vremena domaćinu da šutne na naš koš na naš napad od sedam sekundi, ne mogu reći da je dobro - ispričao je Zadrov startni razigravač Dominik Mavra na kojeg se nadovezao trener Mršić:

- Prerano smo ušli u realizaciju, dvije sekunde prerano. Inače, situacija je bila dobra, na Vukoviću je nakon preuzimanja ostao puno niži Kapusta, no trebalo je pričekati da prođe još samo malo vremena. Izvorno, ja sam u minuti odmora tražio da mladi Brala dobije loptu na vrhu i da krene u prodor, no oni su sve preuzimali pa do toga nije došlo, ali je došlo do situacije da se Vuković našao na ziceru.

Imali su Zadrani čak 21 napadački skok no to nisu kapitalizirali.

- Dominirali smo skakački pa smo imali velik broj napada no promašili smo dosta otvorenih šuteva ali i 12 slobodnih bacanja - bila je Mršićeva "dijagnoza" poraza njegove momčadi.

Što je pak rekao njegov zanatski kolega Josip Sesar koji se osladio novim prvenstvenim bodovima?

- Zaslužili smo mi dobiti ovu utakmicu i puno ranije, no ovako je puno slađe. Ja se više osjećam pobjednikom danas nego protiv Splita protiv kojeg smo u 30. minuti vodili 25 razlike. Istina je, mi smo imali sreće s koronavirusom, nismo imali zaraženih pa tako niti pauza u pripremama, a Split i Zadar jesu i to se na njima vidi.

Za pobjednički sastav dvoznamenkasti su bili Mazalin (18 koševa), Majcunić (11) i Batur (10), a kod gostiju iz Zadra Mavra (14), Vuković (12) i Junaković (12).

Gorica je ABA drugoligaš, a ta razina regionalne lige igrat će se drugačije nego ona prvoligaška koja je krenula ovog vikenda.

- Koliko čujem, druga ABA liga krenut će sredinom studenog i igrat će se turnirski, no mi smo okrenuti samo prema sljedećoj utakmici da to je Cibona.

A da će se vukovi za njih najozbiljnije spremati kazuje nam i to što su ovu utakmicu u Gorici uživo pratili prvi Cibonin trener Ivan Velić s pomoćnikom Barišom Krasićem.