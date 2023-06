Ugledni medij očaran je Modrićem: 'Prekrasni starac, hrvatski genij i povijesni lik nogometa'

Hrvatski kapetan Luka Modrić zaradio je nove hvalospjeve nakon sjajne partije protiv Nizozemske u polufinalu Lige nacija (4:2). Desetka Reala je od proglašena igračem utakmice od strane Uefe, vodio je momčad vatrenih do novog finala i sada ima još jednu priliku osvojiti zlatnu medalju.

Madridski list Marca inače obožava Modrića, a sada mu je posvetila nove tekstove koji su prepuni komplimenata.

- Hrvatski genij i na pragu 38. godine nastavlja biti odlučujući igrač svoje Hrvatske. Odigrao je cijeli meč u kojem su čak tri od četiri gola Hrvatske njegovi. Prvo je izborio penal iz kojeg je zabio Kramarić. Modrić je u toj situaciji pokazao svoju veličinu. Premda je kapetan i vođa te odličan izvođač penala, poštovao je hijerarhiju pucača penala, po kojoj je u Hrvatskoj prvi Kramarić. S poda je pokazao da on uzme loptu i opali s 11 metara - pišu Španjolci.

- Cijela igra Hrvatske prolazi kroz njegove kopačke i on ne prestaje to raditi neobično lijepo za svoju dob. On je ključna ličnost hrvatske povijesti i sada traži prvi naslov za nogometnu reprezentaciju svoje zemlje. Do tamo je doveo Hrvatsku tako što je u produžecima prvo gol namjestio, a zatim iz penala zabio. Napustio je teren u 119. minuti praćen ovacijama navijača Nizozemske, čiju je reprezentaciju sjajnom predstavom upravo izbacio. Povijesni lik nogometa - zaključuje Marca.

Danas se u drugom polufinalu sastaju Španjolska i Italija, a pobjednik se bori protiv kockastih za prvo mjesto na ovogodišnjoj Ligi nacija.