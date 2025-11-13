UAE i Irak odigrali neriješeno u borbi za SP

U prvoj utakmici zadnjeg, petog kruga Azijske zone kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine Ujedinjeni Arapski Emirati i Irak su u Abu Dhabiju igrali 1-1.

Goste je u vodstvo doveo Al-Hammadi (10), a poravnao je Luanzinho (18).

Uzvratni dvoboj igrat će se u utorak u Basri, a ukupni pobjednik ovog dvoboja izborit će nastup na interkontinenalnim kvalifikacijama koje će se krajem ožujka igrati u Meksiku.

I Irak i UAE traže svoj drugi odlazak na SP, Irak je igrao 1986. u Meksiku, a UAE 1990. u Italiji.

Još ranije su nastup na turniru u Meksiku izborili Nova Kaledonija kao druga iz Oceanije i Bolivija kao sedma iz Južne Amerike. Njima će se još pridružiti pobjednik dodatnih kvalifikacija iz Afrike te dvije reprezentacije iz zone CONCACAF, a od tih šest momčadi dvije će se plasirati na SP.