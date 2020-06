U Wuhanu će se održati veliko natjecanje: Obavili smo sjajan posao

Brenda Perry, direktorica WTA ženskog teniskog turnira u Wuhanu koji bi se trebao održavati u listopadu, uvjerena je da je taj kineski grad trenutno jedno od najsigurnijih mjesta i da može biti domaćin turnira.

Grad još uvijek provodi brojna testiranja na koronavirus koji se iz Wuhana proširio po cijelom svijetu.

Početak turnira zakazan je za 19. listopada, ali morat će ga prije toga odobriti vlada, a tenisači će morati dobiti dopuštenje za putovanje. Kako piše francuski sportski časopis "L'Equipe", Brenda Perry nije zabrinuta za održavanje turnira.

Nakon ponavljanja niza slučajeva koji su predviđali da se drugi epidemija pojavio u gradu u svibnju, u Wuhanu je testirano 9,9 milijuna od 11 milijuna stanovnika.

"Wuhan je obavio izvanredan posao. Trenutno bih bez oklijevanja otišla tamo. Mislim da je ovaj grad jedan od najsigurnijih na svijetu, jer je vjerojatno najprovjereniji grad na svijetu", rekla je Perry.

"Proći kroz to, nadići sve to, mislim da je to jako velika stvar", kazala je Perry. "Osim toga, to je veliki simbol i mislim da je inspiracija za sve tamo", dodala je.

Zbog financijskih gubitaka koje je u svijetu sportu uzrokovala pandemija koronavirusa, nagradni fond će biti smanjen za 32 posto u Wuhanu, kao i na ostalim Premier 5 turnirima.