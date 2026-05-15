PREMIER LIGA

Aston Villa svladala Liverpool u golijadi i osigurala plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone

Premier League - Aston Villa v Liverpool
Andrew Boyers/REUTERS
VL
Autor
Hina
15.05.2026.
u 23:37

Nakon posve izjednačenog prvog poluvremena Aston Viilla je imala vodstvo 1-0 nakon što Rogers u 42. minuti vrlo lijepo pogodio suprotni kut suparničkih vrata

U prvom susretu pretposljednjeg 37. kola engleske Premier lige nogometaši Aston Ville su pred svojim navijačima svladali Liverpool s 4-2 čime su osigurali igranje Lige prvaka iduće sezone.

Aston Villa je četvrta na ljestvici te ima tri boda više od Liverpoola koji je peti, na posljednjoj poziciji koja vodi prema Ligi prvaka. No, šesti Bournemouth prijeti Liverpoolu. Ima četiri boda manje i utakmicu manje.

After the completely balanced first half, Aston Villa had a 1-0 lead after Rogers in the 42nd minute very nicely hit the opposite corner of the opponent's goal.

Posve se rasplamsala igra u nastavku susreta, a Liverpool je izjednačio u 52. minuti kada je Van Dijk glavom bio precizan za 1-1. Samo nekoliko minuta kasnije gosti su bili sasvim blizu preokreta, ali je Ngumoha odličnim udarcem naciljao vratnicu.

Aston Villa se u vodstvo vratila već u 57. minuti. Pogriješio je Szoboszlai, a goste je kaznio Watkins spretnim pogotkom za 2-1.

Utakmica je riješena u 73. minuti kada je golman Liverpoola Mamardašvili dva puta spašavao svoju momčad odličnim reakcijama, ali je na drugu odbijenu loptu dobro reagirao Watkins, zabio svoj drugi gol ovog petka te povećao na 3-1.

U samoj završnici su postignuta još dva pogotka. Prvo je u 89. McGinn sjajno s vrha šesnaesterca naciljao suprotne rašlje i povećao na 4-1, dok je Van Dijk svoj drugi pogodak dao u 92. minuti za konačnih 4-2 domaćina.
