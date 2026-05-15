Arbeloina objava o Mbappeu postala hit među navijačima Reala: Danas ove riječi vjerojatno ne bi ponovio

Skandali koji gotovo svakodnevno izlaze iz svlačionice madridskog Reala glavna su tema španjolskih medija u posljednje vrijeme. Jedna od glavnih nesuglasica je ona između trenera Alvara Arbeloe i igrača. Vjeruje se kako je Španjolac u potpunosti izgubio svlačionicu, a jedan od najgalsnijih kada je u pitanju neslaganje s trenerom je i najveća zvijezda kluba - Kylian Mbappe.

Francuz se sinoć vratio na teren nakon dvotjedne pauze zbog ozljede u utakmici protiv Real Ovieda. Našao se na udaru navijača na Santiago Bernabeuu koji su mu zviždali prilikom ulaska u igru kao i pri svakom dodiru s loptom. Navijači su čak pokrenuli i peticiju kako bi ga potjerali iz kluba, ponajprije zbog njegove toskične prisutnosti u svlačionici, barem ju oni tako vide.

Zato je Arbeloina objava na društvenim mrežama otprije osam godina postala hit među navijačima Reala. "Mbappé je poput mladog Lukea Skywalkera. Znaš da će prije ili kasnije dominirati svijetom. On je zvijer!" - objavio je Arbeloa na Twitteru 30. lipnja 2018., nakon što je 19-godišnji Mbappe razmontirao Argentinu u osmini finala svjetskog prvenstva u Rusiji kojeg je Francuska i osvojila pobjedom protiv Hrvatske u finalu.

Situacija je osam godina kasnije potpuno drugačija. Arbeloa je Mbappeov trener i njegov direktni nadređeni, a sumnja se kako ga je Francuz otpisao od trenutka kada je sjeo na klupu. U vrijeme kada je Španjolac napisao ovaj status, Mbappe je bio 19-godišnja zvijezda u usponu kojoj se predviđala jedna od največih karijera u povijesti nogometa, dok ga se danas gleda kao razmaženu zvijezdu koja je 'sputavala' PSG od postizanja zacrtanih ciljeva. Usporedbe radi, najveća fiksacija francuskog kluba bila je osvajanje Lige prvaka što nikada nisu uspjeli ni kada su u sastavu imali Mbappea, Neymara i Lionela Messija, dok ove sezone igraju drugo uzastopno finale i love obranu naslova prvaka Europe.