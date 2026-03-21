Kamere uhvatile prvog čovjeka europskog nogometa u Zagrebu! Razlog dolaska će vas iznenaditi

Dolazak prvog čovjeka europskog nogometa Aleksandera Čeferina u Zagreb izazvao je veliku pažnju javnosti, a mnogi su se zapitali što stoji iza dolaska u hrvatsku metropolu. Iako bi se na prvu pomislilo da je riječ o službenim obvezama ili nogometnim sastancima, razlog je zapravo osobne prirode.

Predsjednik Uefe, Aleksander Čeferin, stigao je u Zagreb kako bi prisustvovao svadbenom slavlju predsjednika hrvatskog nogometnog saveza, Marijana Kustića. Kustić je u petak izrekao sudbonosno 'da' svojoj partnerici Niki Perenčević, a svečano slavlje održano je u zagrebačkom hotelu Westin.

Među poznatim licima našli su se i tehnički direktor HNS-a Stipe Pletikosa, predsjednik HOO-a Zlatko Mateša što dodatno potvrđuje koliko je događaj bio važan i izvan nogometnih okvira. Podsjetimo, poznati par je svoju vezu prvi put javno potvrdio zajedničkim pojavljivanjem na koncertu Tomislav Bralić i Klapa Intrade u zagrebačkoj Arena Zagreb krajem prošle godine.